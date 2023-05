Milan-Sampdoria 5-1: naufragio blucerchiato

Naufragio blucerchiato a San Siro. Il Milan vince 5-1 grazie alla prima tripletta in Serie A di Giroud e ai goal di Leao e Diaz. La rete della bandiera della Sampdoria è di Quagliarella, ma nel complesso la gara ha poco da raccontare. Rossoneri padroni del campo, blucerchiati già retrocessi e, probabilmente, con la testa da tutt'altra parte. La partita più importante resta quella extra campo con il cda impegnato nella corsa contro il tempo per evitare il fallimento e le grandi manovre per un salvataggio in vista dell'assemblea degli azionisti prevista per i prossimi 26 e 29 maggio. "Aumento di capitale o ristrutturazione impossibile" era il messaggio che accompagnava la convocazione. In pole c'è sempre Alessandro Barnaba, più defilati Raffaele Mincione di Wrm Group e Massimo Zanetti, nome nuovo il proprietario del Leeds (in uscita) Andrea Radrizzani. Nel frattempo i tifosi, anche questa volta commoventi a Milano, hanno annunciato una manifestazione con corteo per la giornata di venerdì 26 maggio, al grido di 'Giù le mani dalla Sampdoria".

Milan-Sampdoria 5-1, la cronaca

Regge solo 9 minuti la Sampdoria: Brahim Diaz imbuca per Leao e il portoghese supera Ravaglia con il piattone portando in vantaggio il Milan. Al 20' il pareggio di Quagliarella è solo un'illusione, ma arriva comunque al termine di una bella azione. Sgasata di Zanoli che semina il panico e va sul fondo, palla in mezzo per il destro incrociato del capitano che supera Maignan. Diciottesima stagione consecutiva in gol in Serie A. Meglio hanno fatto solo Totti (23), Piola e Rivera (20). Nemmeno il tempo di esultare che il Diavolo mette la freccia per il sorpasso e la fuga: al 22' Ravaglia si supera su Thiaw deviando in corner, ma dalla bandierina arriva l'incornata di Giroud che vale il 2-1. Il francese sigla anche la doppietta 5 minuti dopo su calcio di rigore dopo un netto fallo di Gunter su Leao, la tripletta (questa volta) gliela nega ancora Ravaglia al 33' con una grande parata su un destro violento.

Nella ripresa Leris si divora il 3-2 con un tiro incrociato da dentro l'area che termina sul fondo e il Milan va in fuga. Poker al 62' con un'azione da playstation: Leao allarga per Tonali che mette in mezzo, Diaz non può sbagliare da pochi passi. Il quinto goal arriva al 67' e porta ancora la firma di Giroud, che trova la sua prima tripletta in Serie A, poi ancora occasioni rossonere per Saelemaekers e Giroud, ma il risultato non cambia più.

Tabellino e voti Milan-Sampdoria 5-1

Reti: 9' Leao, 20' Quagliarella, 22', 28' (rig.) e 67' Giroud, 62' Diaz

Milan (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 6.5, Thiaw 6.5, Tomori 6 (80' Kjaer sv), Hernández 6 (80' Ballo Touré sv); Tonali 7 (80' Pobega sv), Krunic 6; Messias 5.5 (59' Saelemaekers 6.5), Díaz 7.5 (68' De Ketelaere 5.5), Leão 7.5; Giroud 8. All. Pioli.

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia 6; Zanoli 6.5, Günter 3, Nuytinck 4 (68' Oikonomou sv); Augello 5, Winks 5 , Rincón 5.5 (80' Paoletti sv), Léris 6; Djuricic 4 (80' Ilkhan sv); Gabbiadini 4.5 (68' Lammers 5), Quagliarella 7 (68' Amione 6). All.: Stankovi?.

Arbitro: Forneau di Roma.

Note: ammoniti Zanoli, Gunter, Hernandez, Oikonomou.