Praese, super colpo di mercato

Il calciomercato non si ferma e la Praese piazza un grande colpo. Alla corte di Carletti, già primo in classifica nel girone A di Promozione, arriva un ragazzo di grande talento: "L' Asd Praese 1945 è lieta di ufficializzare l'ingaggio del calciatore Emanuele Tosi, classe 2003, di provenienza Entella con importanti esperienze trascorse nel Bologna e nella Spal. Si tratta di un calciatore di talento dalle spiccate qualità offensive che lo portano facilmente in gol. Emanuele Tosi sarà a disposizione fin da subito di Mister Carletti per gli allenamenti e l'attesa partita interna con il Legino".

A parlare del nuovo acquisto è il team manager Marco Franzone sulla pagine social della società: "Prendere Emanuele Tosi in questo momento della stagione e’ un segnale forte di ciò’ che vuole dimostrare al calcio dilettantistico (se ancora così si può chiamare) il presidente Sciotto . Non dimentichiamo che Tosi ha esperienze con Spal Bologna ed Entella ed è solo un 2003 che arriva con grande voglia per tornare nei palcoscenici che a mio avviso gli competono".