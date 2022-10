VIDEO | Francesco Flachi segna ancora e la Praese vola

Quarantasette anni e non sentirli. Per la seconda volta in campionato Francesco Flachi segna il gol che consegna tre punti alla Praese, oggi a farne le spese è il New Bragno che cade all'80'. L'ex blucerchiato si fionda sul cross del compagno, anticipa tutti e batte il portiere avversario regalando i tre punti ai suoi che volano a 16 e staccano le seconde, Ceriale e Pietra Ligure, ferme a 12. I genovesi sono quindi primi in Promozione, girone A, e ancora imbattuti in campionato.

La Praese continua a volare e il team manager Marco Franzone non può che essere soddisfatto: "Altra grande prestazione della squadra , condita dal gol di Francesco (1-0 contro il New Bragno) che oltre ad essere stato decisivo e’ fondamentale anche per il gruppo . Complìmenti al ds Barletta per la scelta “rischiosa" fatta a giugno e complimenti a mister Carletti che sta gestendo i cambi in maniera esemplare" queste le dichiarazioni ai social della società.

Di seguito il video con il gol di Francesco Flachi direttamente dalla pagina Facebook della Praese