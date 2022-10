Promozione, girone A: Praese fermata, Borzoli a valanga

Squadra in casa

Si accorcia la classifica del campionato di Promozione, girone A. La Praese viene bloccata sul pari 2-2 dal Baia Alassio Calcio e così i genovesi, che restano primi con 17 punti, vedono riavvicinarsi il Pietra Ligure (15 punti), vincente 0-1 in trasferta contro il New Bragno, ma non finisce qui. Vincono anche il Serra Riccò, 1-0 con l'Ospedaletti e il Ventimiglia, che volano a 13 punti insieme al Ceriale bloccato sullo 0-0 da un'ottima Sampierdarenese che resta a metà classifica con i suoi nove punti.

La settima giornata del campionato vede inoltre la Carcarese avere la meglio sulla Campese 1-0 in un match delicato per la zona playout. Sempre nelle parti basse della classifica è sensazionale il ritorno alla vittoria del Borzoli che batte 6-0 la Golfo Dianese, ora ultima in classifica da sola.

I risultati della settima giornata del campionato di Promozione girone A

Baia Alassio Calcio-Praese 2-2

Borzoli-Golfo Dianese 6-0

Campese-Carcarese 0-1

Ceriale-Sampierdarenese 0-0

Legino-Celle Varazze 1-2

New Bragno-Pietra Ligure 0-1

Serra Riccò-Ospedaletti 1-0

Soccer Borghetto-Ventimiglia 0-2