Promozione, girone A: vincono Sampierdarenese, Praese e Serra Riccò

Continua la marcia della Praese che vola a a 16 punti grazie al successo 1-0 sul New Bragno di oggi e rosicchia ancora punti di vantaggio sulle seconde. Il Ceriale infatti pareggia 0-0 con il Varazze, sale a 12 punti e viene raggiunto dal Pietra Ligure che invece batte 2-0 il Borzoli a cui non riesce il bis dopo la vittoria della scorsa settimana.

Salto in alto del Serra Riccò corsaro a Ventimiglia dove vince 2-1 e aggancia i frontalieri al terzo posto a 10 punti. Ottimo anche il successo 3-1 della Sampierdarenese in casa contro la Campese che permette ai genovesi di approdare a qiota 8 in piena lotta per i playoff a solo un punto dal Borghetto che si ferma tra le mura amiche 0-0 contro la Carcarese.

I risultati

Carcarese-Soccer Borghetto 0-0

Celle Varazze-Ceriale 0-0

Golfo Dianese-Legino 3-3

Ospedaleti Calcio-Baia Alassio Calcio 3-2

Pietra Ligure-Borzoli 2-0

Praese-New Bragno 1-0

Sampierdarenese-Campese 3-1

Ventimiglia-Serra Riccò 1-2