Playoff Serie D, Roselli verso Sanremese-Ligorna: "Dobbiamo imbrigliarli"

È la vigilia della semifinale Playoff di Serie D per il Ligorna. Domani gli uomini di Mister Roselli affronteranno infatti la Sanremese nella prima sfida dei Playoff, al Comunale di Sanremo. Forte del migliore posizionamento in classifica, ai Matuziani basterà un pari alla fine dei tempi supplementari. Genovesi invece costretti a vincere per approdare in finale.

Sanremese-Ligorna, le parole di Roselli

Qui il commento di Mister Roselli sulla salvezza raggiunta alla fine della scorsa stagione: "La partita l’abbiamo preparata analizzando i filmati per cercare di carpire ulteriori dettagli al fine di trasferirli ai ragazzi. La Sanremese è stata l’unica squadra che negli ultimi due anni si è giocata il primo posto prima con il Novara e poi con il Sestri Levante. Sulla qualità dei suoi giocatori c’è poco da dire. Se riescono a giocare come sanno è un problema. Dobbiamo imbrigliarli e non far emergere le loro individualità superiori".

Questo il commento sulla condizione della squadra: "Speriamo di avere più giocatori possibili a disposizione. Speriamo di recuperare Rizzo, che si sta allenando. L’obiettivo è quello di portare più giocatori possibili che stiano bene per domenica".