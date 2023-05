Il Ligorna dei giovani vola: Juniores ai playoff e due finali conquistate

Quello del settore giovanile del Ligorna è stato un fine settimana da ricordare. È andata in scena, infatti, la finale Playoff del Girone A di Juniores Nazionale, così come le semifinali regionali di ritorno dei campionati U14, U15 e U16. Quattro eventi che hanno regalato un primato stagionale ai Biancazzurri, unici in Liguria a piazzare le quattro squadre così avanti nelle quattro competizioni.

Ligorna, l'impresa degli Juniores

Per quanto riguarda la Juniores Nazionale, la formazione di Mister Cocuzza si è imposta nella sfida secca in casa del Sestri Levante con il risultato di 1-3, staccando così il pass per il Playoff Nazionale di categoria. "Siamo felici per il risultato acquisito", afferma il tecnico, "ci tenevamo tanto soprattutto perché siamo stati in testa praticamente tutto l’anno con un margine ampio dai terzi, facendo però ribaltare la situazione all’ultima giornata. Avremmo potuto giocare la finale in casa e invece abbiamo dovuto fare uno sforzo ancora più grosso che si è rivelato però ancora più bello. Basti pensare che la finale è l’unica partita che il Sestri Levante ha perso in casa in tutto l’anno e quindi il valore della partita è elevatissimo. Il più è stato fatto, con i ragazzi che ora faranno esperienza con altre squadre, lavorando ancora tutto maggio".

Vittoria ai calci di rigore per la leva U14, avversaria del Campomorone e capace di pareggiare i conti con la vittoria per 4-3 nei tempi regolamentari, seguiti poi dal 9-7 dopo i tiri dal dischetto. Pass per la finale staccato dalla formazione dei Mister Di Spirito, Bellingardo e Fanti. "Siamo contentissimi del risultato", afferma Mister Di Spirito, "specie se si pensa che abbiamo ribaltato il risultato d’andata in casa degli avversari e che abbiamo pareggiato i conti a due minuti dalla fine dell’ultimo tempo supplementare. Ora testa al Serra Riccò, squadra che affronteremmo nella finalissima regionale".

In finale anche l'Under 16

Biglietto per la finale conquistato anche dalla leva U16 di Mister Mazzarello e Magalotti, capace di ripetersi anche nella sfida di ritorno contro l’Albenga, superato per 2-1 fra le mura amiche. "Sono orgoglioso dei ragazzi", afferma Mister Mazzarello, "sono cresciuti tantissimo durante questa stagione sia dal punto di vista calcistico sia umano, come carattere e personalità. Sono sempre uniti, un gruppo che ha messo sempre tantissima voglia sul campo, impegno, attenzione e sacrifici durante ogni allenamento e partita. Si meritano questa finale. Giocheremo contro il Vado, squadra molto forte e attrezzata. Ci faremo trovare più pronti possibile. Ci teniamo molto e, uniti, vogliamo provare tutti insieme a fare il meglio possibile".

Si ferma invece in semifinale la corsa della leva U15, guidata dai Mister Annaloro e Vernetti. Dopo la sconfitta in trasferta per 1-0 i Biancazzurri vengono fermati sul risultato di 1-1 nella sfida di ritorno, che non permette al Ligorna di disputare la finale nonostante una stagione brillante. "Non posso che essere soddisfatto di quanto hanno fatto i ragazzi durante la stagione", afferma Mister Annaloro, "sono contento anche della Coppa Disciplina, la quale significa che i ragazzi hanno avuto un comportamento sempre corretto, cosa non trascurabile. Sapevamo che si sarebbero incontrate squadre di livello e quindi sapevamo perfettamente che sono partite dove non c’entra più l’essere più o meno bravo, bensì spesso i valori si equivalgono con episodi che diventano decisivi. Con il goal annullato a pochi minuti dalla fine ai supplementari sarebbe potuto cambiare tutto ma il calcio è fatto anche di questi episodi e io non posso far altro che ringraziare i ragazzi. Hanno dato tutto durante la stagione, raggiungendo obiettivi importanti per loro. Per me è stata una stagione positiva".