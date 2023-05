Ligorna ai playoff, le date delle sfide decisive in Serie D

Al secondo anno consecutivo di Serie D, il Ligorna si è regalato il sogno di partecipare ai playoff promozione. Alla squadra di Roselli bastava un punto per la matematica certezza ad una giornata dalla fine del campionato e ne ha conquistati tre sul campo del Pinerolo grazie all'1-0 firmato da Cericola. La stagione dei genovesi si prolungherà con la possibilità di arrivare al sogno promozione, assolutamente non semplice visto che nello stesso girone sono qualificate la Sanremese, che puntava al primo posto ma è stata scavalcata dal Sestri Levante, il Bra, reduce da tre vittorie di fila e in grande forma, e il Vado, altra squadra di assoluto valore.

Al momento dietro al Sestri, già promosso in Serie C da tempo, la classifica dice Sanremese 73, Bra 71 e Vado 68 già sicuro del quarto posto così come il Ligorna è sicuro del quinto con i suoi 63 punti. Nell'ultima giornata si deciderà quindi chi sarà la seconda classificata del girone A di Serie D e proprio questo aspettanno i genovesi per capire chi affronteranno nel primo turno dei playoff.

La quinta classifica infatti deve affrontare la seconda domenica 14 maggio con gara "secca" e supplementari in caso di parità, se l'equilibrio non dovesse essere spezzato nei 120 minuti passerà la squadra che meglio si è classifica durante il campionato. Il Ligorna quindi sfiderà una tra Sanremese e Bra, mentre il Vado se la vedrà con chi concluderà al terzo posto il gruppo. Chi vincerà si affronterà poi nella finale la domenica successiva, il 21 maggio.