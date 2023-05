Il Ligorna batte la Castanese, ora i playoff

Si chiude con una vittoria il Girone A del Ligorna, ottenuta contro la Castanese per 2-1. Una vittoria che accresce ancor di più il record di punti in Serie D, alzandolo a 66, con il precedente primato risalente alla stagione 2018/19 con 54 punti.

Tre le reti della sfida, tutte nel primo tempo. Dapprima è Bacigalupo a realizzare al 24' di testa, su calcio d’angolo dalla sinistra. Dieci minuti più tardi arriva anche il raddoppio di Tassotti, abile a controllare un pallone in area, ingannare un difensore e scaricare il pallone in rete. Al 40' è Battistello ad accorciare, sfruttando un’incomprensione difensiva dei Biancazzurri. Gragnoli, all’esordio, viene impegnato più volte nel primo tempo, facendosi trovare pronto. Nel secondo tempo ampie sostituzioni per i Biancazzurri di Mister Roselli, abili ad addormentare il gioco in una sfida che termina così sul risultato di 2-1.

LIGORNA vs CASTANESE 2-1 (2-1)

RETI: 24' Bacigalupo, 34' Tassotti, 40' Battistello

LIGORNA: Gragnoli 6.5, Gualtieri 7 (36' Barbarini), Scannapieco (22' Garbarino), Bacigalupo, Di Masi (46' Abdelazim), Damonte, Gulli, Cericola (50' Lipani), Tassotti (30' Mancuso), Maresca, Mazzamuto. A

disposizione: Atzori, Silvestri, Serra, Barbarini, Rizzo. Mister: Roselli.

CASTANESE: Oliveto, Grieco, Della Vedova (3' Urso), Lionetti (36' Arrigoni), Sorrentino, Gatelli, Ndiaye, Battistello, Costa (25' Salducco), Manfre, Milani. A disposizione: Benini, Becchi, Lomolino, Sette, Latini, Foglio. Mister: Ferri.