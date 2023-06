Napoli-Sampdoria 2-0, le pagelle: Murru causa il solito rigore, Malagrida entra bene

Squadra in casa

Il peggior campionato della storia della Sampdoria termina con una sconfitta 2-0 contro il Napoli campione d'Italia. Gara che ha poco da raccontare, anche se i blucerchiati reggono dignitosamente fino al 65' andando anche vicini al goal con Quagliarella e Malagrida. Il match si sblocca grazie a un calcio di rigore trasformato da Osimhen (fallo del solito Murru), poi chiude i conti Simeone con un gran tiro dalla distanza. Ovazione finale per Quagliarella, che esce tra gli applausi del pubblico napoletano e viene abbracciato da tutti gli avversari.

Si chiude così, finalmente, un'annata drammatica. Ultimo posto e 19 punti in 38 gare. Ora è il momento di voltare pagina e ripartire, con una nuova società e un nuovo allenatore. Stankovic ha infatti confermato l'addio prima del match, ha ringraziato i tifosi per essere stati al fianco della squadra in ogni istante di questi difficili mesi e si è anche tolto qualche sassolino dalle scarpe. Tutto fa già parte del passato, ora bisogna ricostruire dalle macerie, e progettare la risalita.

