Sampdoria, i tifosi: "Grazie Lanna, Manfredi e Radrizzani, ripartiamo da noi"

La Sampdoria è salva, ripartirà dalla Serie B (probabilmente con quattro punti di penalizzazione) dopo il via libera all'aumento di capitale arrivato al termine di una due giorni di assemblea degli azionisti estenuante, a ricostruire dalle macerie saranno Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani di Gestio Capital e Aser Group. La tifoseria organizzata ha diramato un comunicato, firmato "La Sud" per ringraziare tutti coloro che per ore sono stati sotto la sede di Corte Lambruschini a cantare, urlare e soffrire, e anche i nuovi proprietari.

"Sono stati anni, mesi, giorni, ore e minuti infiniti quelli che abbiamo affrontato - scrive 'la Sud' -. Navigando in un mare in tempesta, davanti a mille difficoltà siamo rimasti uniti, trovando la forza di esserlo come forse mai prima d'ora.Ricominciamo da qui, da noi. Da tutti i sampdoriani che somo rimasti vicini all'Unione Calcio Sampdoria".

"Non sappiamo quale sia il valore economico della società - aggiungono i tifosi - ma sappiamo che il valore di ogni singolo sampdoriano è inquantificabile. Riteniamo, forse con un pizzico di arroganza, che se la Sampdoria è salva parte del merito sia di tutti i sampdoriani: quelli che non hanno mai smesso di cantare, che hanno protestato e seguito le nostre iniziative, che hanno messo da parte lavoro e famiglia per il bene della Sampdoria. Grazie con tutto il cuore".

Poi i ringraziamenti ai protagonisti di un lungo braccio di ferro con la vecchia proprietà: "Grazie a coloro che si sono impegnati in questo ultimo periodo per far sopravvivere la Sampdoria. In primis Marco Lanna e tutti i dipendenti che con estrema difficoltà, senza percepire stipendio, hanno permesso di proseguire regolarmente le attività, in campo e negli uffici, contribuendo alla riuscita dell'operazione".

Parola al miele per i nuovi arrivati: "Un ringraziamento particolare - conclude 'la Sud' - a chi ci ha dato la possibilità di tornare a gioire e di rivedere un futuro. Grazie Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi. A voi chiediamo solamente di continuare a mantenere l'impegno e la determinazione dimostrata in queste settimane, perché adesso fate parte dell'Unione Calcio Sampdoria".

E infine un pensiero al presidente Mantovani, artefice dei successi a cavallo tra anni '80 e 90': "Un pensiero a te Paolo. Avevi ragione e forse solo ora abbiamo capito cosa intendessi con la frase 'finché i tifosi della Sampdoria canteranno non ci saranno problemi per il futuro".