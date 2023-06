Napoli-Sampdoria 2-0: i blucerchiati salutano la Serie A, esultano i campioni d'Italia

Il Napoli campione d'Italia festeggia lo scudetto nel più classico dei testacoda. I blucerchiati reggono per oltre un'ora, poi cedono nella seconda metà di secondo tempo. Sblocca il risultato un calcio di rigore trasformato da Osimhen al 65' dopo un fallo di Murru sullo stesso nigeriano, perfeziona Simeone con un gran tiro dalla distanza all'85', poi mostra una maglia di Diego Armando Maradona. Commovente saluto dello stadio partenopeo a Fabio Quagliarella, uscito nel finale tra applausi e cori.

Si chiude così, finalmente, la peggior stagione della storia della Sampdoria. Ultimo posto e 19 punti in 38 gare. Ora è il momento di voltare pagina e ripartire, con una nuova società e un nuovo allenatore. Stankovic ha infatti confermato l'addio prima del match, ha ringraziato i tifosi per essere stati al fianco della squadra in ogni istante di questi difficili mesi e si è anche tolto qualche sassolino dalle scarpe. Tutto fa già parte del passato, ora bisogna ricostruire dalle macerie, e progettare la risalita.

Napoli-Sampdoria 2-0, la cronaca

Botta e risposta in avvio tra Zielinski (sinistro alto al 3') e Zanoli (risposta in due tempi di Meret al 10'), poi è predominio Napoli con una Samp che si difende comunque bene. Ci prova Kvaratskhelia due volte tra 14' e 21' con due tiri che terminano fuori di poco, poi Osimhen con un colpo di testa alto sopra la traversa al 23' su sviluppi di corner. Ripartono molto bene un minuto dopo i ragazzi di Stankovic, bello scambio tra Gabbiadini e Leris con cross sul secondo palo dove Quagliarella fallisce l'incornata vincente. Nel finale ancora un'occasione per i partenopei, ma Gunter salva alla grande su Elmas mandando il pallone in corner.

Nella ripresa Stankovic toglie Gunter per mettere il giovane Malagrida che, al 57', va vicinissimo al goal. Suggerimento di Gabbiadini, taglio perfetto in area e conclusione ravvicinata respinta da Meret. Al 62' l'episodio che sblocca il match: Murru abbatte Osimhen in area e dal dischetto il nigeriano trasforma, intuisce Turk, ma non può arrivare nell'angolino. Vola sulle ali dell'entusiasmo il Napoli: il portiere blucerchiato si supera su Anguissa al 66', poi si mette in mostra il giovane Gaetano tra 70' e 71' mentre al 73' Gabbiadini si immola su una fucilata di Raspadori. All'81' la formazione di Spalletti rimane in dieci uomini per l'infortunio di Gaetano a cambi finiti, ma Simeone chiude i conti con un gran tiro che si insacca nell'angolino alto, Nel finale commovente saluto dello stadio Maradona a Fabio Quagliarella, che esce tra applausi, cori e abbracci con compagni e avversari.

Tabellino e voti Napoli-Sampdoria 2-0

Reti: 64' Osimhen (rig.), 85' Simeone

Napoli (4-3-3): Meret 6.5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Ostigard 6, Mario Rui 6 (76' Bereszynski 6); Anguissa 6.5 (79' Demme 6), Lobotka 6, Zielinski 7 (68' Gaetano 6); Elmas 5.5 (68' Raspadori 6.5), Osimhen 6.5 (76' Simeone 7), Kvaratskhelia 6. All. Spalletti.

Sampdoria (3-4-1-2): Turk 6.5; Amione 6, Gunter 6.5 (46' Malagrida 6.5), Murru 5; Zanoli 6, Paoletti 6 (87' Ilkhan sv), Rincon 6 (87' Segovia sv), Augello 5.5; Leris 5.5; Gabbiadini 5.5 (87' Ntanda sv), Quagliarella 6 (87' Ivanovic sv). All. Stankovic.

Arbitro: Feliciani di Teramo.

Note: ammonito Murru.