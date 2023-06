Sampdoria, l'addio di Stankovic: "Non ci sarò il prossimo anno"

Dejan Stankovic, prima di Napoli-Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Dazn. Ha confermato che non sarà l'allenatore dei blucerchiati il prossimo anno, ha ringraziato i tifosi e si è anche tolto qualche sassolino dalle scarpe dopo i tanti problemi vissuti in questi mesi. Sarà la nuova società a scegliere un altro tecnico per ripartire con entusiasmo e provare a risalire dalla Serie B.

"Questa è la mia ultima panchina con la Sampdoria - ha detto Stankovic - è stata una stagione dura da affrontare sotto ogni punto di vista e le emozioni sono divise in due parti. Ho parlato con il presidente Lanna. Loro hanno dovuto scegliere se provare a salvare la squadra dalla Serie B o il club dal fallimento. Hanno scelto la seconda strada, giustamente. Sono stati otto mesi difficilissimi e ringrazio tutti i tifosi sampdoriani che sono stati meravigliosi. Ci hanno sempre sostenuto, ho imparato da loro come si ama, si tifa e si difende un club. Ci sono sempre stati vicini. Non dimenticherò mai questo periodo, sono stati l'unico raggio di sole in un tunnel buio, dove non si vedeva la luce".

Stankovic passa poi alle note dolenti: "Da quando sono arrivato la situazione è peggiorata. Già a dicembre era tutto difficile, con la chiusura del mercato tutto è diventato complicatissimo. Sono rimasto deluso dal punto di vista professionale, perché quando si parte per una missione suicida bisogna essere tutti d'accordo. Non volevo mollare e ringrazio il mio staff per il sostegno, oltre ai miei calciatori. Nel bene e nel male abbiamo vissuto tutti insieme questa stagione e siamo rimasti uniti".