Lucchese-Entella, probabili formazioni: le scelte di Gorgone e Gallo

L'Entella ha l'occasione di spiccare il volo, lunedì alle 20,45 contro una Lucchese incerottata e in crisi, Gallo va alla ricerca della quinta vittoria nelle ultime sei giornate per agganciare la zona playoff ora distante un solo punto. Il successo con la capolista Torres ha cancellato il ko di Perugia, i chiavaresi hanno un ghiottissima occasione perché incontrano una formazione che in campionato è in netta crisi con tre sconfitte nelle ultime quattro giornate e nessuna vittoria da ben sei turni. I toscani sono a quota 13 in classifica alle soglie della zona playout.

Lucchese-Entella, le scelte di Gorgone

Rosa ridotta all'osso per Gorgone che ha a disposizione solo 19 giocatori di movimento, l'ultimo a fermarsi è stato Fedato, mentre Sabbione dovrebbe farcela al pari di Tiritiello, obiettivo di mercato estivo dell'Entella, e Benassai, solo il difensore dovrebbe però essere in campo dall'inizio. In attacco la coppia dovrebbe essere Magnaghi-Guadagani, due gol a testa in questo campionato.

Lucchese-Entella, le scelte di Gallo

Emergenza centrocampo per i chiavaresi che devono rinunciare allo squalificato Corbari e agli infortunati Siatounis e Tascone, in mediana al fianco dell'inamovibile Petermann ci sarà quindi il giovane Lipani. Non cambia la difesa, schierata ancora a tre e senza Lancini, sugli esterni torna Parodi a destra dopo il turno di squalifica e scatta la conferma per Di Mario a sinistra. Nessun cambio in attacco dove alle spalle della coppia Santini-Zamparo ci sarà Meazzi pronto a vincere ancora una volta la sfida con Mosti e Disanto.

Lucchese-Entella, le probabili formazioni

Lucchese (3-4-1-2) Chiorra, Gicher, Merletti, Tiritiello; Alagna, Tumbarello, Cangianiello, De Maria; Russo; Guadagni, Magnaghi

Entella (3-4-1-2) De Lucia, Manzi, Kontek, Bonini; Parodi, Lipani, Petermann, Di Mario; Meazzi; Santini, Zamparo

Lucchese-Entella in diretta tv e streaming

La sfida tra Lucchese ed Entella di lunedì sera sarà trasmessa da Sky al canale numero 255 in tv e in streaming su Now TV, piattaforma che trasmette tutte le gare del campionato di Serie C in questa stagione.