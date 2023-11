Coppa Italia, l'Entella batte l'Alessandria e vola agli ottavi

L'Entella vince anche in Coppa Italia di Serie C, con una formazione imbottita di giocatori che meno hanno visto il campionato ultimamente, i chiavaresi battono 3-0 l'Alessandria e conquista un posto agli ottavi di finale. Ancora una bella prova per la squadra di Gallo che arriva così a quota cinque vittorie nelle ultime sei gare in tutte le competizione e continua la sua crescita.

Coppa Italia, Entella-Alessandria 3-0: la cronaca

Gallo rivoluziona l'Entella, difesa a tre con Corbari che scala vicino a Reali e Sadiki, centrocampo nuovo di zecca con Lipani e Cecchini Muller e attacco con il tridente Clemenza, Disanto e Faggioli. A sinistra c'è il giovane Banfi, uno dei tanti ragazzi convocati dal tecnico per questa sfida di Coppa Italia.

La gara parte in equilibrio ma con il passare dei minuti l'Entella cresce, prende possesso del campo e inizia a creare, la prima occasione è per Fagioli che colpisce debole su imbeccata di Banfi, poi sale in cattedra Disanto che prima con un tiro a giro non centra la porta, ma al 39' aggiusta la mira e infila il portiere avversario con un destro al volo. E' la rete del meritato vantaggio per i chiavaresi che già intravedono il passaggio del turno.

Al 73' l'Entella chiude il discorso con la rete del raddoppio, a segnarla è Faggioli che trova il pertugio giusto tra palo e portiere avversario su cross dello scatenato Disanto. La partita si spegne definitivamente, c'è tempo solo per il terzo gol dei padroni di casa con Clemenza, e i chiavaresi passano il turno, agli ottavi se la vedranno contro la vincente di Novara-Pontedera che si giocherà domani.

Coppa Italia, Entella-Alessandria 3-0: il tabellino

Reti: 39' Disanto, 73' Faggioli, 92' Clemenza

Entella (3-4-1-) Paroni, Reali, Sadiki (78' Kontek), Corbari; Zappella, Lipani (60' Di Mario), Cecchini Muller (60' Petermann), Banfi (60' Mosti); Clemenza, Disanto, Faggioli

Alessandria (3-4-3) Virano, Rossi (77' D'Alessandro), Gentile, Belgiovane; Pagliuca, Pellitteri (77' Molinari). Ronci (68' Zani), Gueli; Ercolani (68' Anatriello), Laureana, Vaughin

Note: ammoniti: Cecchini Muller, Gentile