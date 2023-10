Entella, la corsa si ferma contro il Perugia

La corsa di Fabio Gallo e della sua Entella si ferma al Curi di Perugia. I chiavaresi dopo tre vittorie di fila e la sosta forzata del turno infrasettimanale per il rinvio del match con il Cesena, perdono 2-1 contro i padroni di casa che mantengono così l'imbattibilità e volano, come da pronostico, ai piani altissimi della classifica. Niente aggancio alla zona playoff per la Virtus troppo disattenta in difesa per fare punti in casa di una delle favorite per la promozione.

Perugia-Entella 2-1, la cronaca

Gallo non cambia la sua Entella, in campo vanno gli stessi undici della vittoria con la Fermana con Mosti alle spalle di Santini e Zamparo, Meazzi infatti non recupera, c'è invece tra i convocati Zappella che però va solo in panchina così Parodi scala a destra in difesa dove c'è la conferma di Di Mario a sinistra.

La partenza è da incubo per gli ospiti, al 16' Seghetti si trova davanti a De Lucia dopo la palla persa da Bonini e fa 1-0, nove minuti più tardi altro buco difensivo e Santono tutto solo raddoppia. L'Entella per fortuna reagisce prima con Parodi, ma il suo diagonale viene deviato da Adamonis e poi con Tascone che accorcia le distanze conn un grande destro.

A inizio ripresa Petermann, autore dell'assist per la rete dei liguri, si mette in proprio e per poco non trova la porta in diagonale. Al 68' De Lucia si oppone bene a Vasquez, appena entrato, dieci minuti dopo Zamparo da posizione quasi impossible costringe Adamonis alla respinta in angolo, sono le ultime occasioni del match con l'Entella che perde e proverà a rifarsi già domenica prossima al Comunale contro la capolista Torres

Perugia-Entella 2-1, il tabellino

Reti: 16' Seghetti, 25' Santoro, 36' Tascone

Perugia (4-3-1-2) Adamonis, Paz, Angella, Vulikic, Bozzolan; Iannoni (74' Giusti), Bartolomei, Kouan (66' Torrasi); Santoro; Seghetti (74' Lisi), Cudrig (66' Vasquez)

Entella (4-3-1-2) De Lucia, Parodi, Manzi, Bonini (81' Kontek), Di Mario (72' Zapella); Corbari, Petermann (81' Clemenza), Tascone; Mosti (64' Tomaselli); Santini (64' Faggioli), Zamparo

Note: ammoniti: Di Mario, Tascone, Parodi