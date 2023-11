Impresa Entella, stesa la capolista Torres

L'Entella dimentica subito il ko di Perugia e batte al Comunale 2-0 la Torres prima in classifica e senza sconfitte in campionato prima di oggi. Una vera e propria impresa per la squadra di Gallo che regola gli avversari con un gol nel primo tempo e uno nel secondo salendo così all'undicesimo posto a un passo dai playoff. Il neo allenatore è la chiave della risalita, con quella di oggi sono quattro le vittorie negli ultimi cinque turni.

Entella-Torres 2-0, la cronaca

Gallo cambia la sua Entella per il big match, difesa a tre con Manzi e Kontek al fianco di Bonini, non c'è Parodi squalificato, ed esterni a tutto fascia con Tomaselli a destra e Di Mario a sinistra. Alle spalle delle punte torna Meazzi ormai completamente recuperato.

La rivoluzione porta subito i suoi frutti, al 5' i chiavaresi sono già davanti grazie a Bonini che in mischia infila per la terza volta in campionato la palla in rete. La Torres sbanda ma Santini non ne approfitta divorandosi il raddoppio sparando altro da buona posizione. La gara si accende e anche i sardi hanno una grande occasione ma Petermann sulla linea respinge l'incornata di Fischnaller. Il botta e risposta continua al 26' con Tomaselli che arriva a rimorchio ma non trova il bersaglio grosso, al 32' è ottimo l'intervento di De Lucia su Ruocco poi è il turno di Zaccagno che al 35' stoppa il tiro di Petermann indirizzato all'incrocio dei pali.

La ripresa inizia con lo stesso copione del primo tempo, dopo quattro minuti dalla ripartenza ci prova ancora Fischnaller, ma De Lucia devia in angolo, al 52' Tomaselli scappa a destra e mette in mezzo per Zamparo anticipato da Kujabi, decisivo nell'occasione. L'Entella continua a spingere e al 61' Zaccagno mette in corner una buona punizione di Meazzi. La girandola di cambi dall'ora di gioco in poi spezza il ritmo della gara, ma al minuto 80 l'Entella trova il raddoppio e chiude la partita con un po' di fortuna: Disanto vola in contropiede e calcia verso la porta, Zaccagno respinge ma la palla finisce sul compagno Siniega che non riesce a evitare l'autogol. L'Entella torna alla vittoria con una gara di ottimo livello che potrebbe essere la vera svolta della stagione.

Entella-Torres 2-0, il tabellino

Marcatori: 5' Bonini, 80' Siniega (aut.)

Entella (3-4-1-2) De Lucia, Bonini, Kontek, Manzi; Tomaselli, Corbari, Petermann (78' Mosti), Di Mario; Meazzi (68' Lipani); Santini (68' Disanto), Zamparo (74' Faggioli

Torres (3-4-1-2) Zaccagno; Siniega, Antonelli, Dametto (82' Goglino); Masala (58' Cester), Giorico, Lora (58' Sanat), Pelamatti (46' Kujabi); Ruocco; Diakite (78' Menabò), Fischnaller

Note: Ammoniti: Corbari, Santini, Ruocco, Kujabi, Sanat, Cester