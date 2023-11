Entella-Cesena, ufficiale la data del recupero

Il maltempo ha fermato Entella e Cesena che dovevano sfidarsi nell'ultimo turno infrasettimanale di giovedì scorso. Le due squadre non sono potute scendere in campo a causa dell'allerta meteo arancione che ha convinto gli organi competenti al rinvio della partita del Comunale per la salvaguardia sia delle squadre che dei tifosi che sarebbero arrivato nell'impianto di Chiavari.

Entella-Cesena, il recupero si giocherà il 16 novembre

Dopo qualche giorno di attesa la Lega Pro si è pronunciata sulla data del recupero, si giocherà giovedì 16 novembre alle ore 20,45, la data più vicina disponibile come volevano le due squadre impegnate anche in Coppa Italia oltre che in campionato. Per l'Entella si profila quindi un tour de force, la squadra di Gallo sarà in campo domenica alle 14 contro la Torres, è scattata oggi la vendita dei biglietti, mercoledì 8 alle 18,30 in Coppa Italia con l'Alessandria e poi ancora per tre volte in campionato: lunedì 13 alle 20,45 con la Lucchese, mercoledì 16 alle 20,45 nel recupero con il Cesena e domenica 19 novembre contro la Jueventus NextGen alle 16,15.

Le informazioni per i biglietti

La società ligure comunica che: "I tifosi che avevano precedentemente acquistato il biglietto potranno accedere regolarmente allo stadio anche nella nuova data. Per chi, invece, fosse impossibilitato ad assistere alla partita ci sarà la possibilità di chiedere un rimborso entro martedì 7 novembre.

I rimborsi andranno chiesti direttamente al punto vendita da cui si è acquistato il biglietto (Entella Point e ricevitorie autorizzate). Per chi avesse acquistato il tagliando online sarà contattato tramite posta elettronica da Etes.

Nei prossimi giorni l’Entella Point osserverà i seguenti orari:

Venerdì 3 novembre dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19

Sabato 4 novembre dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19

Lunedì 6 novembre dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19

Martedì 7 novembre dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19"