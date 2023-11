Entella-Torres, probabili formazioni: le scelte di Gallo e Greco

Domenica alle 14 al Comunale di Chiavari arriva la capolista Torrese. L'Entella affronta la prima della classe per provare il colpaccio e ripartire dopo la sconfitta di Perugia che ha chiuso la striscia positiva di tre vittorie consecutive. I sardi sono la sorpresa del torneo, non hanno ancora perso in campionato e sono in testa con 27 punti, a Chiavari arrivano dopo il pareggio con la Spal e la vittoria 2-1 di Pescara.

Entella-Torres, le scelte di Gallo

Buone notizie per Gallo che recupera Disanto, Meazzi e che può tornare a schierare Zappella, rientrato ma solo per la panchina contro il Perugia. L'esterno tornerà a occupare la corsia destra in difesa al posto di Parodi, squalificato, mentre al centro della retroguardia dovrebbe toccare a Kontek visto che Lancini non è al meglio e non verrà rischiato. Dalla cintola in su l'Entella non cambierà con Petermann in cabina di regia e Mosti alle spalle Santini e Zamparo. Il trequartista resta favorito su Meazzi che è appena rientrato. Assente in mediana Siatounis che non recupera dall'infortunio.

Entella-Torres, le scelte di Greco

La capolista di presenta al Comunale senza il suo capitano Scotto, l'attaccante è stato espulso con rosso diretto contro la Spal, la sua condotta violenta è costata tre giornate di squalifica e adesso Greco deve trovare le contromisure. Molto probabile che agisca come centravanti Diakitè con Fischnaller e Ruocco alle sue spalle. Le alternative sono Menabo, Goglino e Sanat, che però potrebbero essere usati come armi a gara in corso più che come titolari.

Entella-Torres, le probabili formazioni

Entella (4-3-1-2) De Lucia, Zappella, Bonini, Kontek, Di Mario; Tascone, Petermann, Corbari; Mosti; Zamparo, Santini

Torres (3-4-2-1) Zaccagno, Fabriani, Antonelli, Dametto; Masala, Cester, Mastinu, Kujabi; Ruocco, Fischnaller; Diakite

Entella-Torres, diretta tv e streaming

La gara tra Entella e Torres di domenica alle 14 sarà trasmessa in tv da Sky che dedicherà alla partita il canale numero 254, per lo streaming sarà attivo il servizio NOW TV oltre alla App Sky Go.