Entella, al Comunale arriva la capolista Torres

Dopo la sconfitta con il Perugia terzo in classifica, l'Entella torna in campo al Comunale per sfidare la capolista Torres. I sardi sono la grande sorpresa del torneo, hanno 27 punti, quattro in più del Cesena che però ha una gara in meno, proprio quella con i chiavaresi. In Liguria arriva una formazione che vola sulle ali dell'entusiasmo: 8 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta, questo lo score con la migliore difesa del campionato, solo cinque i gol passivo. Vincere però potrebbe non essere impossibile per l'Entella visto che la Torres non sembra più essere quella scoppiettante della prima parte di campionato come dimostrano i tre pareggi nelle ultime quattro gare con Spal, Pontedera e Perugia.

Gallo cerca il colpo grosso con una squadra che, dopo tre vittorie consecutive, è caduta a Perugia regalando i primi venticinque minuti a un avversario quotatissimo ritrovatosi sul 2-0 dopo gli svarioni della difesa ligure. La reazione c'è stata, il 2-1 finale lascia l'amaro in bocca ma potrà essere subito riscattato cercando la vittoria contro la prima della classe.

Entella-Torres, biglietti in vendita

Ci sarà bisogno di tutti e il Comunale dovrà tornare ad essere un fortino come già successo con Olbia e Gubbio, ultime due uscite casalinghe entrambe vinte. Oggi la società sul proprio sito ufficiale ha annunciato l'inizio della vendita dei biglietti: "A partire da giovedì 2 novembre alle ore 10.00 è possibile acquistare i biglietti d’accesso alla gara online sul nostro sito, all’Entella Point (giovedì e venerdì 9.00/ 12.30 – 15.00 / 19.00; sabato 10/ 12.30 – 15.00/ 19.00), nelle ricevitorie Etes autorizzate e alla biglietteria dello stadio il giorno della partita (apertura dalle ore 9.00). I tagliandi del settore ospiti saranno in vendita sul sito www.etes.it e nelle ricevitorie autorizzate fino alle ore 19.00 di sabato 4 novembre". Sempre sul sito ufficiale dell'Entella è possibile vedere i prezzi dei tagliandi.