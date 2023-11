Ligorna premiato a Roma

Nel weekend la Società Ligorna è stata presente a Roma alla Cerimonia di Consegna delle Benemerenze, organizzata dalla FIGC e dalla LND, con due riconoscimenti importanti per i colori biancazzurri.

È stato premiato Tullio Mancinelli per il suo 25° anno consecutivo nel ruolo di Segretario Generale al Ligorna, così come è stata premiata anche la Società per il suo centenario, festeggiato nel 2022.

Una cerimonia a cui il Ligorna ha avuto l’onore di partecipare, alla presenza di Giancarlo Abete, Gabriele Gravina, Vito Tisci e Giulio Ivaldi, rispettivamente Presidente LND, Presidente FIGC, Presidente del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e Vicepresidente (Area Nord) della LND nonché Presidente del Comitato Regionale Liguria.

Questo il commento di Tullio Mancinelli: "È stata un’emozione unica ritrovarsi in mezzo a tutte quelle persone che hanno vissuto nell’ambito del calcio. Una serie di persone con riconoscimenti importanti per ciò che hanno fatto nella loro carriera nella veste spesso di volontari. Quali i ricordi più belli? Uno di essi è sicuramente la promozione in Serie D nel 2015 al termine di una super cavalcata, seguita poi dalla delusione per la retrocessione nell’anno della pandemia. Un altro ricordo bellissimo è la promozione trionfale dall’Eccellenza in finale contro la Cairese, ottenuta grazie della gestione di Alberto Saracco. Tutti ricordi bellissimi caratterizzati da tanti ragazzi che vedi passare e che magari si ricordano di te quanto ti incontrano negli anni a venire. Ci tengo a ringraziare tutti i Presidenti che si sono succeduti per aver riposto sempre tanta fiducia in me".

Queste le parole di Alberto Saracco, Presidente del Ligorna: "Siamo estremamente orgogliosi di questo riconoscimento da parte della LND e della FIGC. Ci tengo a congratularmi con Tullio Mancinelli anche per il suo riconoscimento individuale per i 25 anni di Segreteria, prova grande passione e di grande affezione per i nostri colori. Poi ci tengo a ringraziare coloro che ogni giorno, anche dietro le quinte, lavorano per la società e portano avanti questi colori. Nonostante le difficoltà e le continue sfide che caratterizzano la gestione di una società calcistica, magari anche derivanti dal passato, guardiamo con orgoglio alla nostra storia e facciamo che questo sia solo il punto di partenza, con rispetto della nostra storia e con lo sguardo sempre rivolto al futuro".