Ligorna e Chieri si annullano

Pareggio a reti inviolate allo Stadio Bertolini di Gassino Torinese per il Ligorna contro il Chieri. Nella sfida domenicale del Girone A di Serie D gli uomini di Mister Lunardon tornano dunque a Genova con un punto al termine della contesa. Buona prova dei Biancazzurri in terra piemontese. Sono almeno tre le occasioni da goal create dai genovesi, senza però essere riusciti a finalizzarle per conquistare il bottino pieno.

Questo il commento di Manuel Lunardon, allenatore del Ligorna: "Quella contro il Chiesti è stata una partita tosta e fisica, giocata su un campo non bello seppur sintetico. Noi abbiamo avuto le nostre occasioni per conquistare la gara ma non ci siamo riusciti. Questo mese è molto importante e i ragazzi lo sanno".

Queste le parole di Manlio Di Masi, esterno offensivo del Ligorna: "Partita combattuta, siamo stati bravi a non prendere gol. Abbiamo creato 3/4 occasioni da gol ma non siamo riuscite a sfruttarle ma comunque abbiamo fatto una grande partita di squadra su un campo difficile".

Questo le dichiarazioni di Andrea Bacigalupo, centrocampista del Ligorna: "Abbiamo disputato una buona gara contro un avversario difficile e messo bene in campo. Peccato non avere strappato i 3 punti ma siamo sulla strada giusta"

Chieri-Ligorna 0-0, il tabellino

CHIERI: Faccioli, Moretti, Dasilva, Noia, Mammarella, Marianeschi (23' Jaures), Bacchin (79' Rivi), Dumani, Vono (89' Moreo), Zenuni (11' Simic), Maniscalco. A disp: Romero, Sussetto, Ferrando, Gasparoni, Egharebva. Mister: Nisticò.

LIGORNA: Corci, Spina, Lurani (47' Tancredi), Scannapieco, Bacigalupo (79' Squarzoni), Miracoli (89' Gomes), Di Masi (85' Botta), Tusselino, Cattaneo (85' Daniello), Rimondo, Manuzzi. A disp: Di Vita, Dellepiane, Manno, Tassotti. Mister: Lunardon.

ARBITRO: Gambacurta di Enna