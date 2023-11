Ligorna ribaltato dalla Fezzanese

Sconfitta per il Ligorna in Serie D nel derby ligure contro la Fezzanese. Gli uomini di Mister Lunardon trovano il vantaggio nel primo tempo, venendo poi rimontanti nella ripresa nonostante una buona prova.

Fezzanese-Ligorna 1-2, la cronaca

La partita comincia con il Ligorna che acquisisce il predominio territoriale. La prima occasione capita al 7' sui piedi di Di Masi, il quale si aggiusta il pallone dal limite e calcia, ma Angeletti blocca. Al 13' è Miracoli a provarci di testa su calcio d’angolo dalla sinistra da parte di Botta, ma l’estremo difensore blocca ancora. Primo pericolo biancoverde al 19', quando Atzori respinge la conclusione di Fiori dalla sinistra e compie il miracolo sul tiro a botta sicura di Baudi, dal cuore dell’area. Di miracolo in Miracoli. Al 40' è proprio il bomber biancazzurro a trafiggere la porta della Fezzanese con il colpo di testa da dentro l’area che porta così in vantaggio il Ligorna. Questa è l’ultima emozione del primo tempo.

Il secondo tempo riparte con il Ligorna all’attacco. Al 52' cross pericoloso di Daniello e spizzata da parte di Di Masi, con la difesa biancoverde che salva sulla linea. Un minuto più tardi la Fezzanese trova il pari con la botta di collo esterno da fuori area da parte di Bruccini, con la sfera che termina la sua corsa alla sinistra di Atzori. Al 59' ancora Fezzanese, questa volta per il 2-1, con Baudi che trova il piazzato a tu per tu con Atzori grazie a una disattenzione nella manovra biancazzurra. Al 62' la reazione del Ligorna, con la conclusione da fuori area da parte di Bacigalupo dalla sinistra, respinta in volo da Angeletti. Al 21' discesa poderosa di Daniello sulla destra e assist per Miracoli ma l’ex Feralpisalò non riesce a concludere in controllo. Gli ospiti cercano insistentemente il pari ma al 91' rimangono in dieci uomini: scambio biancoverde al limite dell’area del Ligorna ed espulsione per Lurani, reo di fallo su chiara occasione da goal avversaria. Sul calcio di punizione la Fezzanese centra il legno con la botta di Bruccini. Questa è l’ultima occasione della sfida, che termina dopo sei minuti di recupero.

Queste le dichiarazioni di Manuel Lunardon, allenatore del Ligorna: "È un peccato perché siamo andati in vantaggio in una partita non facile. Nel secondo tempo dovevamo essere più lucidi e invece abbiamo preso due cose evitabilissimi. Non riusciamo ad attaccare una serie di risultati consecutivi, un problema che ci portiamo da inizio stagione. I ragazzi hanno fatto il massimo, sono dispiaciuto per loro perché lavorano forte e bene. Dobbiamo fare tutto qualcosina in più".

Fezzanese-Ligorna 2-1, il tabellino

SERIE D | GIRONE A

FEZZANESE vs LIGORNA 2-1 (0-1)

RETI: 40' Miracoli, 53' Bruccini, 59' Baudi

FEZZANESE: Angeletti, Gabelli, Del Bello (56' Selimi, 62' Stradini), Terminello, Santeramo, Nicolini, Banti, Bruccini, Mariotti (67' Cantatore), Baudi (89' Verona), Fiori (76' Lunghi). A disp: Gaggini, Beccarelli, Scarlino, Giampieri. Mister: Rolla.

LIGORNA: Atzori, Lurani, Scannapieco, Botta (66' Manuzzi), Bacigalupo (66' Squarzoni), Miracoli (87' Gomes), Di Masi, Tussellino, Rimondo, Daniello (66' Manno), Dellepiane (87' Cattaneo). A disp: Di Vita, Spina, Tancredi, Vultaggio. Mister: Lunardon.

ESPULSO: Gabelli dalla panchina, 91' Lurani

ARBITRO: Panici di Aprilia