Ligorna ribaltato all'ultimo respiro dall'Asti

Sconfitta esterna per il Ligorna di Mister Lunardon nel Girone A di Serie D. Allo Stadio Bosia è l’Asti a passare nonostante un’ottima prova dei genovesi, capaci di creare numerosi pericoli per gli astigiani. Dopo il vantaggio di Di Masi è la doppietta di Boix, negli ultimi minuti di gara, a regalare i tre punti ai piemontesi.

Il Ligorna parte più propositivo. Al 5' prima occasione biancazzurra con Bacigalupo che raccoglie il pallone dal limite ma scarica fuori alla destra del portiere. Al 24' ancora Ligorna, con Lurani che svetta da calcio d’angolo, con il pallone che termina però alto sopra la traversa. Al 27' ghiotta occasione tra i piedi di Miracoli, il quale riceve un retropassaggio sbagliato da parte degli astigiani ma davanti a Brustolin deposita di poco a lato con il mancino. Al 30' ancora l’ex Feralpisalò, sempre con il sinistro, con la rasoiata che termina alla sinistra del portiere. Al 42' ancora Biancazzurri da fuori area con Manuzzi che scarica il pallone a fil di palo alla sinistra dell’estremo difensore. A due minuti dalla fine si fa vedere l’Asti con il collo mancino di Favale dal cuore dell’area, che però termina fuori alla sinistra di Atzori. All’ultimo minuto proteste per il Ligorna per questo contatto in area su Tassotti, ma l’arbitro lascia proseguire. Rivediamo le immagini. Si va così al riposo sullo 0-0.

Al 63' la prima occasione del secondo tempo, con questa conclusione rasoterra di Squarzoni, bloccata però da Brustolin. Al 67', dopo numerose occasioni, il Ligorna trova il vantaggio. Grande verticalizzazione di Gomes per l’accorrente Di Masi, il quale entra in area e supera l’estremo difensore di precisione, per la gioia della panchina biancazzurra. Al 75' reagisce l’Asti con questo colpo di testa di Picone da calcio d’angolo, ma la sfera buca la rete di poco. All’83' occasione per gli astigiani con Boix di testa a tu per tu con Atzori, ma la sfera termina fuori. Un minuto più tardi è Lurani a provarci sempre di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione, senza però centrare la porta. A due minuti dalla fine, quando la sfida sembra indirizzata verso la vittoria biancazzurra l’Asti trova la rete con Boix, abile a superare Atzori in mischia e a riequilibrare il risultato. Al primo minuto di recupero l’Asti ribalta la sfida. Calcio di rigore comandato dal direttore di gara per un contatto in area ed è ancora Boix a bucare la porta biancazzurra, per il definitivo vantaggio astigiano. La vittoria va così ai piemontesi.

Il tabellino di Asti-Ligorna 2-1

ASTI vs LIGORNA 2-1 (0-1)

RETI: 67' Di Masi, 87' Boix, 91' Boix

ASTI: Brustolin, Manes, Toma, Valenti, Picone, Sow (48' Della Giovanna), Chianese (84’ Delledonne), Giacchino (75' Boix), Graziani T. (41' Graziani G.), Ghiardelli, Favale (59' Mazzucco). A disposizione: Dosio, Losio, Manes, Manicone, Filipi. Mister: Sesia.

LIGORNA: Atzori, Lurani, Scannapieco, Bacigalupo, Miracoli (60' Gomes), Di Masi (86' Gualtieri), Tussellino (86' Mangiaracina), Dellepiane, Daniello (77' Cattaneo), Tassotti, Manuzzi (60' Squarzoni). A disposizione: Boni, Botta, Rimondo, Tancredi. Mister: Lunardon.

ARBITRO: Picardi di Viareggio