Il Ligorna gioca bene ma perde con l'Alcione

Ottima prestazione per il Ligorna in casa contro l’Alcione Milano, che però fa sua la posta in palio con un goal per tempo. Nel primo tempo a colpire è Barbuti, mentre nel secondo tempo Battistini segna il 2-0 nel momento migliore dei Biancazzurri. Il tutto in mezzo a numerose occasioni che però non vengono concretizzate dai genovesi.

La sfida comincia il Ligorna che contiene gli avversari, tra le favorite del girone. Prima Manuzzi, fratello del centrocampista biancazzurro e poi Miculi ci provano di testa, tra il 4' e il 13', ma la sfera non entra. Al 22' è invece Barbuti a superare Atzori con un’incornata di testa che porta in vantaggio i milanesi. Al 26' è Vultaggio e cercare il pari con un tiro di controbalzo, con la palla che viene leggermente deviata ma bloccata da Agazzi. Si chiude così il primo tempo sul risultato di 0-1.

Il secondo tempo si apre con l’occasione di Daniello, che aggancia al limite dell’area e conclude con un tocco di esterno che sbatte però sul palo. Due minuti il Ligorna reclama un calcio di rigore per un contatto su Daniello, mentre sul prosieguo dell’azione è Di Masi a provarci dal limite ma il tentativo è centrale. Al 51' è Miracoli a provarci con una volée che però viene salvata sulla linea dal portiere lombardo con un ottimo guizzo. Al 59' discesa poderosa di Daniello sulla destra e la sfera finisce tra i piedi di Di Masi, il quale conclude con una botta di collo esterno che termina di poco alla sinistra del portiere. Al 72', nel momento migliore del Ligorna, è però l’Alcione a passare grazie alla conclusione mancina dal cuore dell’area da parte di Battistini. Il Ligorna reagisce con il colpo di testa di Cattaneo su traversone dalla sinistra, con la sfera che però viene salvata sulla linea dalla difesa. A quattro dalla fine l’ultima occasione, con lo stesso Cattaneo che ci prova con una volée che però termina tra le braccia di Agazzi. La sfida termina così sul risultato di 0-2.

Ligorna-Alcione 0-2 le dichiarazioni di Lunardon

Questo il commento di Mister Lunardon: "Sono soddisfatto della prova dei ragazzi, sia nel primo che nel secondo tempo. Abbiamo continuato a giocare, anche dopo il goal non ci siamo disuniti. Abbiamo seguito il piano-partita sempre, siamo stati concentrati e anche un po’ sfortunati. Sicuramente i due gol presi sono evitabilissimi perché siamo schierati e dobbiamo essere più bravi e più attenti. Bisogna continuare su questa strada, è di sabato a Borgosesia che non sono contento".

Il tabellino di Ligorna-Alcione Milano 0-2

LIGORNA vs ALCIONE MILANO 0-2 (0-1)

RETI: 22' Barbuti, 72' Battistini

LIGORNA: Atzori, Lurani, Squarzoni (78' Bacigalupo), Scannapieco, Miracoli, Di Masi (74' Cattaneo), Dellepiane, Daniello (82' Gomes), Tassotti (67' Mangiaracina), Manuzzi, Vultaggio (62' Tussellino). A disposizione: Di Vita, Gualtieri, Botta, Tancredi. Mister: Lunardon.

ALCIONE MILANO: Agazzi, Chierichetti, Miculi, Manuzzi (86' Zito), Palma, Foglio, Piccinocchi (84' Venturini), Diop (52' Caremoli), Barbuti (67' Battistini), Invernizzi (74' Pio Loco), Cappellano. A disposizione: Bacchin, Petito, Tucci, Lanzi. Coach: Cusatis.

ARBITRO: Tagliente di Brindisi