Ligorna, Lunardon dopo la Lavagnese: "Ragazzi amareggiati, buon segnale"

Il Ligorna pareggia contro la Lavagnese nel derby di Serie D, la sfida finisce 0-0 con i genovesi che spingono sull'acceleratore soprattutto nella ripresa, ma il muro bianconero regge. Dopo la gara parlano i protagonisti dei padroni di casa, senza nascondere un po' di amarezza per quella che poteva essere la terza vittoria di fila.

Ligorna-Lavagnese 0 -0, le interviste

Siddisfatto a fine gara il tecnico Lunardon: "È mancato solo il goal, alla terza partita in sette giorni. Nonostante questo tour de force si è fatta una partita molto importante dal punto di vista fisico, i ragazzi sono stati bravi. Abbiamo fatto una buonissima gara, peccato per gli ultimi venti metri. Dobbiamo migliorare quello, dobbiamo stare più tranquilli nella gestione della palla in certe situazioni. Però nel complesso bisogna essere soddisfatti. Ho percepito un po’ di amarezza tra i ragazzi e questo è un bel segnale. Voglio che stiano più tranquilli, che continuino a lavorare come stanno facendo perché questa è la strada giusta. Hanno grande determinazione e voglia di fare bene ma devono stare più tranquilli. L’ho già detto dopo la sfida contro il Gozzano, perché questa squadra ha grande qualità tecniche e morali. La tranquillità durante la gara e la mente lucida può solo far sì che la squadra migliori sempre di più".

Questo il commento di Paolo Scannapieco, difensore biancazzurro: "È stata una partita molto tosta, abbiamo giocato bene. Solo negli ultimi venti metri ci è mancata la stoccata finale ed è un peccato perché secondo me potevamo portare a casa i tre punti. Fino ad adesso è un buon bilancio, sul campo abbiamo fatto otto punti e dobbiamo guardare solo questo. Certo, c’è tanto da migliorare, però settimana dopo settimana andremo sempre più forte".

Infine tocca a Bacigalupo: "È stata una partita difficile da affrontare contro una squadra che va forte, messa bene in campo e ordinata. Lo sapevamo e l’abbiamo affrontata nel modo giusto, facendo secondo me un’ottima partita. Ci è mancato solo il goal ma salviamo la prestazione, speriamo di fare i tre punti la prossima. Di positivo ci portiamo a casa la forza del gruppo e la prestazione, in quanto li abbiamo tenuti nella loro area di rigore, soprattutto il primo tempo ma anche il secondo per parecchi minuti. Siamo contenti di questo ma, come dicevo prima, finché non la butti dentro la partita finisce 0-0. Dobbiamo migliorare sicuramente in zona goal ma siamo comunque soddisfatti".