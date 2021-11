Monteforte: "Che cuore il mio Ligorna"

Squadra in casa

Il giorno dopo il pirotecnico 3-3 tra Ligorna e Bra, parla il mister dei genovesi Monteforte sicuramente soddisfatto della prestazione dei suoi. E’vero che alla fine è arrivato solo un punto, ma è lo stesso vero che il pari raggiunto al 95’ è stato conquistato in dieci contro undici per buona parte della gara. L’espulsione dii Brusacà è stata assoribita dal gruppo che nonostante le difficoltà non è stato a guardare e ha lottato fino all’ultimo.

Le parole di Monteforte dopo il pari con il Bra del suo Ligorna

L’allenatore del Ligorna commenta così la gara: “Il risultato ci sta stretto. Una partita condotta benissimo, abbiamo fatto un gran bel goal e si aveva la sensazione di poter fare il secondo. Poi l'episodio dell'espulsione, che sicuramente condiziona la partita, subito dopo il quale prendiamo il goal del pareggio”.

Tutto questo però non ha fiaccato lo spirito del Ligorna: “Poteva essere una situazione veramente difficile, poi un cuore grandissimo e una grandissima organizzazione. I ragazzi hanno messo tutto quello che avevano e hanno segnato due reti in inferiorità numerica. Una partita condizionata da episodi ma il calcio è fatto così, ma credo che abbiamo fatto una prestazione con tante cose molt positive dentro”.