Serie D, due squalificati per Ligorna e Sestri Levante

Uno squalificato per parte nel prossimo turno di Serie D per Ligorna e Sestri Levante. Le due formazioni ligure saranno quindi alle prese con qualche problema di formazione in vista dei delicati match contro Bra e Città di Varese.

Gli squalificati di Ligorna e Sestri Levante

I biancoblu di Monteforte è stato fermato dopo l'ammonizione in regime di diffida di domenica scorsa, il difensore Calcagno. Non ci sarà quindi il prossimo fine settimana quando il Ligorna proverà a dare seguito al successo con l'Imperia ha chiuso una serie di sette gare senza successi in campionato. Problemi anche per il Bra in cui è stato fermato Balzo, un problema in più per una squadra che ha perso le ultime tre partite di fila.

Assenza pesante in casa Sestri Levante, è stato squalificato dopo l'espulsione di sabato scorso, il capitano Pane, oltre 200 presenze con i corsari. I rossoblu sfideranno il Città di Varese senza il proprio uomo simbolo in un match in cui il rischio è quello di arrivare con il fiato corto. Il Sestri infatti è alla quinta gara in due settimane, compreso il recupero di ieri contro il Casale in cui è arrivato un ottimo punto contro la seconda della classe.

Nessuno squalificato invece per la Lavagnese che domenica affronta il Saluzzo penultimo in classifica per ritrovare la vittoria dopo due giornate a secco e provare ad uscire dalle zone basse della graduatoria.