Ligorna, con il Bra finisce pari in una girandola di emozioni

Niente seconda vittoria di fila per il Ligorna che dopo il successo contro l’Imperia che aveva interrotto la lunga striscia negativa, non si ripete. La sfida contro il Bra finisce 3-3 in una girandola infinita di emozioni. Ora i genovesi sono quattrodicesimi, subito sopra la zona critica della classifica con i loro 12 punti.

Ligorna-Bra finisce 3-3

La sfida parte bene per il Ligorna che si porta in vantaggio dopo il primo quarto d’oro con Silvestri. La rete però non consente agli uomini di Monteforte di chiudere la prima frazione in vantaggio perché Masawoud in pieno recupero pareggia.

Anche la ripresa, dove i genovesi rimangono in dieci per l’espulsione di Brusacà, parte bene per i padroni di casa che al 50’ trovano il 2-1 grazie a Placido. Il problema è che subito dopo si scatena il bomber ospite Alfiero che al 52’ e all’87’ ribalta la situazione. Il cuore del Ligorna però esce tutto nel finale quando Scannapieco al 94’ riesce a trovare il 3-3 che vale un ottimo punto, vista l’inferiorità numerica e la situazione del punteggio.

Domenica prossima i ragazzi di Monteforte sono attesi da una gara molto complicata, i biancoblu infatti affronteranno in trasferta il Derthona, quarto in classifica ma sconfitto oggi dal Fossano a sorpresa.