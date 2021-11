Ligorna, contro il Bra lo spauracchio è bomber Alfiero

Novanta minuti per confermare che la crisi è alle spalle. Il Ligorna di mister Monteforte ospita domani, domenica 14 novembre, alle 14,30 il Bra per dare seguito al successo della scorsa giornata 2-1 contro l’Imperia.

Il Ligorna sfida il Bra in Serie D

I genovesi dovranno fare a meno dello squalificato Calacagno, così come il Bra non potrà schierare Balzo per lo stesso motivo. I due mister dovranno trovare le giuste alternative perché il match è decisamente delicato. I biancoblu sono qauttordicesimi con 11 punti e sono appena sopra alla zona caldissima della classifica.

La crisi che ha visto il Ligorna senza vittorie per sette gare di fila prima del successo con l’Imperia sembra essere finita, ma un risultato positivo sarebbe decisamente utile per scacciarla definitivamemte. L’occasione sembra ghiotta perché il Bra, che di punti ne ha 13 e quindi è nel mirino dei liguri per un eventuale sorpasso, arriva alla sfida dopo tre sconfitta di fila con Chieri, Imperia e Asti. Negli ultimi cinque turni solo il Fossano ha fatto peggio del Bra nel girone A di Serie D.

L’operazione sorpasso è partita, ma non sarà facile perché i prossim avversari in trasferta hanno già ottenuto due vittorie su campi non facili come quello della Lavagnese e del Borgosesia. Pericolo pubblico numero uno per la difesa di Montoforte sarà Alfiero, attaccante avversario vicecapoconniere del torneo con otto centri in questo inizio di campionato.