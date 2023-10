Lavagnese, la prima vittoria è per cuori forti

La Lavagnese incamera i primi tre punti della stagione trascinata dal solito Righetti che abbatte il Pont Donnaz a pochi minuti dalla fine. E' un successo che fa viaggiare i bianconeri fino al quattordicesimo posto con 6 punti e allunga la striscia positiva a 3 gare in fila dopo i pareggi con Ligorna e Alba.

Lavagnese-Pont Donnaz 1-0, la cronaca

Nel primo tempo la partita scivola via senza sussulti. La Lavagnese prova ad imbastire gioco ma spesso la manovra bianconera sbatte sul muro valdostano. Due sole le occasioni degne di nota, al 34’ quando Lionetti riceve palla al limite destro, calcia ad incrociare, palla che esce di poco e al 47' quando Vannucci serve ancora Lionetti che di testa non trova lo specchio della porta.

Il secondo tempo si apre con più intraprendenza da ambo le parti. Dopo 7 minuti, lancio lungo di Lombardi, sponda di testa di Lionetti per l’accorrente Garrone che prova a calciare al volo ma la palla si alza sulla traversa. Il Pont Donnaz si fa vedere al 9’, quando Monteleone conquista metri, arriva al limite e conclude in porta ma Ragher c’è. Di nuovo Lavagnese al 20’, con il contropiede di Righetti, per Lombardi, palla fuori. Al 26’, Lionetti per Garrone, colpo di testa centrale. Nel frattempo, Fresia opera due cambi per gli infortuni di Gomis e Serra, con la conseguenza di dover rivedere tutto lo schieramento. Quando il pareggio sembra il risultato finale, la Lavagnese ci mette quel qualcosa in più, al terzo di recupero, Lionetti calcia in porta, di potenza e precisione, la palla incoccia la traversa, tocca la linea, torna in campo. Sembra una maledizione per la Lavagnese. Ma al quinto di recupero, il cross di Lombardi è perfetto per la testa di Righetti che gonfia la rete e fa esplodere il Riboli.

Lavagnese-Pont Donnaz 1-0, il tabellino

LAVAGNESE: Ragher, Sanguineti, Vannucci, Avellino, Berardi, Romanengo, Suarato (76' Vianson), Lionetti, Righetti (97' Soplantai), Lombardi, Garrone (89' Omoregbe).

All: Alberto Ruvo

PONT DONNAZ HAE: Gomis (72' Siamatas), Bardotti, Nacci, Doratiotto, Colombo, Sassi, Orlando (68' Argento), Mazzola, Serra (51' Cosentini), Monteleone, Graziano.

A disposizione: Mendez, Bianchi, Rrapaj, Villa, Diallo, Yoccoz. All: Stefano Fresia.

Arbitro: Lorenzo Casali di Crema.

Ammoniti: al 34' Serra (P), al 38' Romanengo (L), al 79' Cosentini (P), all' 89' Mazzola (P), al 95' Righetti (L).

Calci d'angolo: 3 - 1.

Fuorigioco: 2 - 2.

Falli commessi: 16 - 9.

Recupero: pt 4' - st 9'

Rete: 95' Righetti.