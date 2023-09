Lavagnese e Alba si dividono la posta, succede tutto in tre minuti

La Lavagnese pareggia contro l'Alba Calcio e mette in cascina il secondo punto nel girone A di Serie D dopo il 2-2 alla prima giornata con al Fezzanese e la sconfitta 2-1 con il Varese di domenica scorsa. La squadra bianconera è così quattordicesima dopo il turno infrasettimanale di oggi.

Lavagnese-Alba 1-1: la cronaca

I padroni di casa partono subito all'arrembaggio e dopo appena quattro minuti contano già due buone occasioni con Righetti che di testa spedisce alto di poco e con Lombardi il cui tiro viene respinto dalla traversa. I ritmi calano praticamente subito, nessuno crea più nulla fino ai tre minuti più caldi del match. Al 35' vantaggio ospite con Bonelli che è il primo ad arrivare sulla ribattuta del palo dopo la conclusione di Carnovale, il pareggio della Lavagnese arriva al 38' con Righetti che infila in rete su assist di Suarato.

Nella ripresa le condizioni atmosferiche peggiorano, la pioggia inizia a battere forte e lo spettacolo latita fino a quando non si vedono all'orizzonte le battute conclusive del match. Al 78' i padroni di casa restano in dieci per l'espulsione di Giammarresi, ma non si arrendono e trascinati da Righetti vanno vicino alla rete a cinque minuti dal termine con il tiro alto dell'attaccante da buona posizione e con un doppio colpo di testa, il primo parato dal portiere, il secondo alto sulla traversa.

Appuntamento con la vittoria ancora rimandato così per la Lavagnese che domenica giocherà la sfida tutta ligure con il lanciatissima Ligorna, secondo in classifica e reduce da due vittorie di fila.