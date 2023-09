Serie D, la Lavagnese cade a Varese

Rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria la Lavagnese che nella seconda giornata del campionato di Serie D cade a Varese. Ai liguri non basta l'iniziale vantaggio, i padroni di casa infatti pareggiano subito e poi chiudono la rimonta nella ripresa. In classifica i bianconeri restano così a un punto al dodicesimo posto, graduatoria che potrebbe migliorare già mercoledì quando ci sarà il primo turno infrasettimanale e i liguri sfideranno l'Alba.

Varese-Lavagnese 2-1, la cronaca

Al primo affondo la Lavagnese dimostra di essere compagine pericolosa, Zulian riceve palla in area ma Ferrari, nel tentativo di prendergli la palla tra i piedi lo atterra, rigore ineccepibile e vantaggio di Lombardi con un fendente chirurgico nell'angolino basso alla destra di Ferrari.

Al primo affondo dei padroni di casa però anche la Lavagnese si fa cogliere impreparata, ribattuta dalla difesa una prima conclusione varesina, Mandelli calcia dal limite dell'area insaccando imparabilmente alla sinistra di Adornato.

Al 10' grande occasione per il Varese, la difesa bianconera pasticcia e Banfi ne approfitta per rubare palla e calciare, ma la sua conclusione termina sul fondo. Poco dopo la mezz'ora Perissinotto intercetta una palla orizzontale a centrocampo, fa qualche passo e lascia partire un bolide a effetto che termina sotto la traversa mettendo fuori causa il povero Adornato. Nel finale di tempo ci prova anche Lombardi ma la sua punizione viene neutralizzata da Ferrari.

Da segnalare a due minuti dal termine, la traversa scheggiata da Bernacchi e il conseguente colpo di testa parato da Adornato. Sul finire di tempo Trocino rileva Scremin vittima di un infortunio muscolare.

Nel primo quarto d'ora della ripresa nulla da segnalare se non gli ingressi in campo di Liberati per Bertazzoli da una parte e Rizzo per Righetti dall'altra.

Al 20' Banfi riceve palla, si libera dalla marcatura e calcia sul fondo, dopo due minuti altra grande occasione per Liberati che al momento del tiro viene rimpallato dall'onnipresente Berardi.

Al 26' ci prova anche Lionetti ma senza fortuna perché la sua conclusione seppur velenosa viene smorzata dalla difesa locale divenendo facile preda di Ferrari.

Alla mezz'ora anche il neo entrato Rizzo deve abbandonare il campo per un problema muscolare, al suo posto dentro Avellino. Nel finale dentro anche Di Maira e Colombo per Banfi e Baldaro nel Varese e Vianson e Omoregbe per Zulian e Suarato tra gli ospiti. In pieno recupero un brivido per parte, all'88' Liberati riceve palla al limite e calcia in porta trovando sulla sua strada un grande Adornato che blocca la conclusione del 17 rosso a terra e al 93' Vianson sguscia sulla destra ed entra in area, la palla toccata piano non trova nessun bianconero a concludere e alla fine la difesa respinge e sventa la minaccia.

Varese-Lavganese 2-1: il tabellino

Reti: 4' Lombardi (rigore) - 7' Mandelli, 37' Perissinotto.

CITTA' DI VARESE: Ferrari, Mandelli, Vitofrancesco, Banfi (73' Di Maira), Perissinotto, Molinari, Baldaro (82' Colombo), Benacquista, Cottarelli, Bernacchi, Bertazzoli (54' Liberati)

A disposizione: Priori, Pisan, Malinverno, Settimo, Zazzi, Popovchev. All: Corrado Cotta.

LAVAGNESE: Adornato, Kruhs Zulian (85' Vianson), Vannucci, Berardi, Giammarresi, Romanengo, Suarato (90' Omoregbe), Lionetti, Righetti (60' Rizzo)(73' Avellino), Lombardi, Scremin (48' pt Trocino).

A disposizione: Ragher, Magonara, Soplantai, Garrone. All: Alberto Ruvo

Arbitro: Costanzo Cafaro di Alba-Bra

Assistenti: Paolo Fumagallo di Novara e William Alberto Greco di Nichelino.

Ammoniti: Ferrari e Mandelli (V).

Calci d'angolo: 1 - 2.

Fuorigioco: 0 - 2.

Falli commessi: 12 - 8.

Recupero: pt 3' - st 4'