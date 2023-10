Il Sestri Levante ha un nuovo direttore sportivo

La notizia era già trapelata nella giornata di ieri e da oggi è ufficiale, in un nota il Sestri Levante ha annunciato: "L'Unione Sportiva Sestri Levante 1919 annuncia Carlo Musa come nuovo direttore sportivo del club. Musa, romano di 33 anni, si è formato partendo dai dilettanti con Lupa Roma e Savoia fino ad arrivare nei professionisti grazie alle esperienze di Avellino, Teramo e Viterbese. Il neo ds corsaro ieri sera era presente allo stadio Dei Marmi di Carrara per assistere a Sestri Levante-Juventus Next Gen".

Il nuovo dirigente ha quindi assistito alla sfida di ieri sera con i corsari che hanno bloccato i talentini bianconeri sullo 0-0 incamerando un punto buono per muovere la classifica. Ora i liguri hanno quattro punti, sono sempre penultimi ma a solo a meno due dalla salvezza. Compito del nuovo direttore sportivo sarà cercare un attaccante che possa mettere fine alla sterilità offensiva della squadra di Barilari, che gioca bene, è sempre stata alla pari degli avversari ma ha il peggiore attacco del girone B di Serie C con soli due gol all'attivo dopo otto giornate.