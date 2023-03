Genoa Women, contro Sassari per continuare la striscia positiva

Domenica alle 15 al Gambino di Arenzano torna in campo il Genoa Women per sfidare la Torres Sassari. Le rossoblu sono in piena risalita, hanno abbandonato da tempo le zona basse della classifica e con un successo andrebbero a piazzarsi al centro della graduatroia facendo un altro passo verso una salvezza che ad oggi è molto vicina.

Le sarde invece devono ancora lottare per raggiungere il traguardo visto che hanno 14 punti, cinque in meno del Grifone. Ad arrivare più in forma al match sono le genovesi che da cinque giornate non conoscono il significato della parola sconfitta e nelle ultime due hanno pareggiato con Ravenna e Brescia. Periodo difficile invece per le avversarie che nell'utlimo turno hanno battuto Trento mettendo fine alla striscia negativa.

Genoa Women-Sassari Torres in diretta tv e streaming

La sfida di domenica 5 marzo alle 15 tra Genoa e Torres Sassari sarà trasmessa in diretta streaming da Elevensport in modo gratuito. La piattaforma detiene tutte le gare della Serie B femminile e quindi trasmetterà anche le prossime gare del Grifone.