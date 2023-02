Il Genoa Women non muore mai, doppia rimonta con il Ravenna

Continua il periodo positivo per il Genoa Women che dopo le recenti tre vittorie di fila conquista un punto in rimonta contro il Ravenna. Le rossoblu ora sono a quota 18 in classifica in Serie B femminile ben distanti dalla zona retrocessione.

Genoa Women-Ravenna Women 2-2, gol e cronaca

La partenza è tutta a favore delle ospiti che dopo appena un minuto già passano in vantaggio con il colpo di testa di Burbassi. Il Genoa però risonde subito con due buone occasioni firmate Millqvist e Bargi. I tempi per il pareggio sono maturi e l'1-1 arriva al 21' con Bargi che trasforma il rigore per un tocco di braccio in area di un'avversaria. Il Grifone prova ad approfittare del buon momento e va vicino al raddoppio con Vincenzi brava a fermare Millqvist.

Nella ripresa si ripete il copione della prima frazione, il Ravenna torna davanti ancora con Burbassi che segna la doppietta personale approfittando di un errore difensivo rossoblu. Il Genoa torna a caricare a testa bassa e al 55' Bargi si dimostra ancora la più pericolosa colpendo il palo. L'assalto continua e regala i suoi frutti al minuto 80, questa volta Bargi insacca sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Finisce così 2-2 ad Arenzano, il Genoa continua la striscia positiva e si allontana ancora dalla zona retrocessione, domenica prossima sfida difficile contro il Brescia.