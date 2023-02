Genoa Women, pareggio in rimonta a Brescia

Squadra in casa

Squadra in casa Brescia Femminile

Un punto in rimonta per il Genoa che pareggia a Brescia 1-1 nella diciannovesima giornata del campionato di Serie B femminile. Le rossoblu arrivano così al quinto risultato utile di fila, il secondo pari consecutivo dopo quello con il Ravenna, e salgono a quota 19 in classifica ad un rassicurante più otto sulla zona retrocessione.

La cronaca di Brescia-Genoa Women

La prima parte di gara è tutta per le padrone di casa che ci provano due volte e poi al 22' hanno la prima vera occasione con Fracas che si presenta davanti a Macera ma non trova il bersaglio grosso. Il Grifone controbatte con Jorgensen e Millqvist nel giro di un minuto ma la prima spara fuori, la seconda viene fermata da Lugli. Al 36' il Brescia passa con Brayda che dai venti metri fulmina Macera.

Nella ripresa il Genoa è decisamente più aggressivo e trova subito il pareggio con Costi che, appena entrata, di testa insacca su cross di Millqvist. Poco dopo ci prova Bargi ma senza fortuna, poi è il turno del Brescia che nel finale colpisce la traversa con Magri e così la sfida finisce 1-1.

Il tabellino di Brescia-Genoa

Brescia – Genoa 1 – 1

Reti pt 36’ Brayda; st 14’ Costi

Brescia Lugli, Ripamonti, Galbiati, Perin; Hjohlman, Ghisi (38’ st Bianchi), Barcella, Merli Cristina (13’ st Magri), Fracaros (41’ pt Viscardi), Brayda, Fracas (13’ st Pasquali). (Ferrari, Farina, Bortolin, Lonati). Allenatore Seleman

Genoa Macera, Bettalli, Abate, Fernandez, Millqvist, Hellstrom (31’ pt Lucafo), Ygfeldt (1’ st Costi), Bargi (42’ st Campora), Oliva, Parolo, Jorgensen. (Parnoffi, Parodi, Tortarolo, Crivelli, Spotorno, Monetini, Costi). Allenatore Filippini

Arbitro Francesco Zago di Conegliano

Assistente 1 Ion Rosu di Trento

Assistente 2 Gianpaolo Giannone di Arco Riva

Ammonite Merli Cristina, Perin, Parolo, Abate, Ghisi

Note Centro Sportivo Mario Rigamonti. Calci d’angolo 4-6. Recupero pt 3’, st 3’.