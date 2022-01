Genoa-Spezia, probabili formazioni: derby salvezza, le scelte di Sheva e Motta

Dopo il pareggio contro il Sassuolo, secondo consecutivo dopo quello con l'Atalanta, il Genoa torna in campo con l'imperativo dei tre punti nel derby ligure, per accorciare le distanze dalla zona salvezza. Calcio d'inizio allo stadio Luigi Ferraris di Genova alle ore 18:30 di domenica 9 gennaio 2022.

QUI GENOA. Shevchenko ritrova Criscito dopo lo stop imposto dal covid e Sturaro dopo la squalifica, il capitano si gioca una maglia dal primo minuto con Vanheusden, mentre l'ex Juve si riprende la maglia da titolare a centrocampo. Difesa completata da Vasquez e Bani davanti a Sirigu, in mediana anche Badelj e Portanova, con Cambiaso ed Hefti a presidiare le fasce. In attacco, infine, Ekuban e Caicedo si giocano il posto per fare coppia con l'intoccabile Destro.

QUI SPEZIA. L'ex Thiago Motta (nuovamente in bilico, in caso di sconfitta è pronto Maran) ritrova Manaj e Nzola in attacco, ma perde Agudelo a centrocampo per squalifica. Guariti dal covid anche Hristov e Kovalenko, il primo andrà in panchina perché la difesa a tre davanti a Provedel dovrebbe essere composta da Amian, Erlic e Nikolau, mentre il secondo sarà titolare a centrocampo con Bastoni e Maggiore, sulle fasce Reca e Gyasi.

Probabili formazioni Genoa-Spezia

Genoa (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Bani, Vasquez; Hefti, Sturaro, Badelj, Portanova, Cambiaso; Ekuban, Destro. All. Shevchenko.

Spezia (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolau; Gyasi, Maggiore, Kovalenko, Bastoni, Reca; Manaj, Nzola. All. Motta.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Calcio d'inizio: domenica 9 gennaio 2022, ore 18:30.

Dove vederla: Dazn e Sky.