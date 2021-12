VIDEO | Genoa-Atalanta 0-0: regge il muro di Shevchenko, buon punto

Regge fino alla fine il muro del Grifone, che concede poco all'Atalanta e chiude il 2021 con un piccolo sorriso e un buon punto. La formazione di Shevchenko blocca tutti gli spazi all'ex Gasperini e torna a muovere la classifica, sperando che il 2022 porti quegli acquisti, promessi dalla nuova proprietà, per uscire dalla zona retrocessione e guardare con rinnovato ottimismo al futuro. Poche, pochissime, le occasioni da rete capitate alla formazione bergamasca, la più ghiotta a Zapata dopo cinque minuti, ma Sirigu si fa trovare pronto, per il resto qualche tentativo dalla distanza con Koopmeiners e Malinovskyi nel primo tempo, un paio di colpi di testa insidiosi di Demiral e Piccoli nella ripresa. Troppo poco per superare un Genoa compatto e capace di soffrire.

Genoa-Atalanta 0-0, la cronaca

L'unico grande brivido per il Grifone arriva al 5' con una girata in area di Zapata che trova la pronta respinta in corner di Sirigu, poi regge bene la formazione di Shevchenko che lascia il pallino del gioco alla Dea ma non rischia molto: incursione da destra di Duvan al 30' con traversone basso e conclusione sul fondo di Koopmeiners; bordata di Malinovskyi nel recupero con palla alta sopra la traversa.

Nella ripresa Atalanta subito pericolosa con un tiro dalla distanza di Koopmeiners respinto centralmente da Sirigu, non ci arriva Malinovskyi per il tap-in, poi continua a macinare gioco la formazione di Gasperini ma il Grifone si chiude a riccio, concede pochi spazi e prova anche un paio di ripartenze, senza però tirare mai in porta. Nel finale occasioni per Demiral (colpo di testa alto all'82'), Muriel (conclusione fuori misura all'84') e Piccoli (parata di Sirigu su colpo di testa centrale di Piccoli all'86'), ma la muraglia di Shevchenko regge e si porta a casa un punto prezioso e forse insperato alla vigilia.

Genoa-Atalanta 0-0 | Tabellino e voti

GENOA (3-5-2): Sirigu 6.5; Bani 7, Vasquez 6.5, Criscito 6 (66' Ghiglione 6); Biraschi 6, Sturaro 6 (87' Hernani), Badelj 5.5, Portanova 6.5 (87' Melegoni), Cambiaso 6; Ekuban 5.5, Destro 5.5 (72' Pandev 6). All. Shevchenko.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello 6; Djimsiti 6, Demiral 6.5, Palomino 6.5; Hateboer 5.5, Freuler 6 (46' De Roon 6), Koopmeiners 6 (85' Piccoli), Zappacosta 6; Malinovskyi 6.5 (64' Ilicic 5.5); Miranchuk 5 (64' Pasalic 5), Zapata 6 (44' Muriel 5). All. Gasperini.

ARBITRO: Valeri di Roma.

NOTE: ammoniti Freuler, Sturaro e Badelj.