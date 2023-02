Genoa, ufficiale la penalizzazione di un punto in Serie B

E'arrivato il comunicato ufficiale della FIGC che ha disposto la penalizzazione di un punto nel campionato di Serie B per il Grifone. Nella nota si legge di un "patteggiamento raggiunto dalle parti con il Genoa che è stato sanzionato con un punto di penalizzazione da scontare nel corso della corrente stagione sportiva nel campionato di Serie B". Inoltre è stato sanzionato con una multa di 6000 euro l'Amminstratore Delegato del Club Ceballos.

Perché il Genoa è stato penalizzato di un punto

Questa la motivazione del provvedimento: Il consenso espresso dalla Procura Federale, riscontrato anche dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, è motivato dal fatto che parte dei versamenti delle ritenute Irpef relative ai mesi di settembre e ottobre 2022 risulti effettuata e che, alla data del 16 dicembre 2022, termine ultimo per l’adempimento, il club risultava disporre di un saldo attivo sul conto corrente bancario che avrebbe comunque consentito il pagamento integrale delle ritenute contestate”.

Per fortuna del Genoa il punto di penalizzazione non cambia la posizione in classifica. La squadra di Gilardino scende infatti a quota 42 punti ma resta al secondo posto in solitaria con tre lunghezze di vantaggio su Bari, Reggina e Sudtirol. Prende invece ancora più il volo la capolista Frosinone che continua la sua corsa quasi perfetta e da oggi ha 12 punti in più dei rossoblu. Questa quindi la nuova classifica di Serie B aggiornata:

Frosinone 54

Genoa 42

Reggina 39

Sudtirol 39

Bari 39

Cagliari 35

Pisa 34

Modena 34

Palermo 34

Parma 34

Ternana 34

Ascoli 29

Cittadella 27

Como 27

Venezia 27

Perugia 26

Brescia 25

SPAL 24

Benevento 23

Cosenza 22