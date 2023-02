Genoa-Palermo 2-0: i rossoblu rialzano subito la testa

Il Genoa ritorna alla vittoria contro il Palermo. I rossoblu battono 2-0 i lanciatissimi rosanero di Corini e lo fa grazie ai guizzi di Gudmundsson e Jagiello al termine di una battaglia ricca di agnosimo, di corsa e con tante emozioni. Meglio i padroni di casa che hanno anche un paio di volte la palla del raddoppio ma non la sfruttano, a volte anche per sfortuna come in occasione della traversa di Gudmundsson e così nel finale Gilardino deve ringraziare Martinez per una grande parata su Soleri. I tre punti permettono ai liguri di restare al secondo posto e di staccare la Reggina di quattro lunghezze in attesa dei risultati di domani.

Genoa-Palermo 2-0, la cronaca

Gilardino è costretto a stravolgere il suo Genoa, con i forfait di Ilsanker e Vogliacco si torna a quattro in difesa dove manca anche Criscito e così Hefti è titolare a destra e Sabelli va a sinistra, stringe i denti ed è di nuovo in campo Bani. Cambia tutto o quasi a centrocampo dove ci sono Badelj e Sturaro insieme a Frendrup, in attacco invece Aramu e Gudmundsson accompagnano Coda. Al 6' primo brivido per i rossoblu con uno sconsiderato passaggio all'indietro di Sabelli che finisce fuori dalla porta di Martinez non di molto. La partenza è a gran ritmo ma con poche emozioni fino al 17' quando il Grifone va vicinissimo al gol: Gudmundsson pesca Sabelli che mette in mezzo per Coda che viene anticipato all'ultimo secondo e a pochi passi dalla porta da un miracoloso Sala. Cinque minuti più tardi è il Palermo a farsi vedere in area ma in tre chiudono la sua conclusione. Passano sessanta secondi e il Grifone va in vantaggio: Gudmundsson scambia con Aramu al limite e incrocia un destro chirurgico che "bacia" il palo e finisce in porta. Al 37' intervento strepitoso di un ritrovato Hefti che anticipa Di Mariano pronto a toccare in rete, poi qualche secondo più tardi è Nedelcearu di testa a metter fuori di poco, è il momento migliore del Palermo e si vede. Al 40' ammonito Hefti che era diffidato e quindi salterà la gara contro il Modena.

La ripresa parte e il Grifone infila la palla in rete con Gudmundsson, ma in precedenza Coda finisce in fuorigioco e l'arbitro annulla. Il Palermo si presenta in campo con un modulo tutto nuovo, difesa a quattro e tridente offensivo con Verre alle spalle di Brunori, i rosaneri alzano il baricentro ma nei primi dieci minuti non mettono in difficoltà un Martinez sempre attento. Al 61' ennesima sgroppata di Gudmundsson che scarica su Aramu ma il mancino spara alto da buona posizione. La girandola di cambi, otto nel giro di appena dieci minuti, spezza il ritmo della gara che riparte al 76' con Martinez super su Soleri e un minuto più tardi con la traversa di Gudmundsson con un tiro a giro praticamente perfetta. Le squadre adesso sono lunghissime anche perché le energie iniziano a mancare e così si aprono autostrade come quella che a un minuto dal termine permette a Puscas di servire Jagiello bravo a depositare in rete il 2-0

Tabellino e voti Genoa-Palermo 2-0

Reti: 25' Gudmundsson, 96' Jagiello

Genoa (4-3-2-1): Martinez 6,5; Hefti 6, Bani 6,5, Dragusin 6,5, Sabelli 5,5; Frendrup 5,5, Badelj 6, Sturaro 6 (72' Strootman 6); Gudmundsson 7,5 (87' Jagiello 6), Aramu 5 (72' Dragus s.v.); Coda 5,5 (72' Puscas 6).

Palermo (3-5-2): Pigliacelli 6; Mateju 6, Nedelcearu 6,5, Marconi 6; Valente 6 (72' Segre 5,5), Saric 6 (65' Broh) 6, Damiani 5,5 (46' Gomes 6,5), Verre 5,5 (72' Soleri 6,5), Sala 6,5; Brunori 5,5, Di Mariano 6 (65' Tutino 5,5).

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Note: Ammoniti: Sabelli, Hefti, Segre, Mateju