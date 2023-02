Parma-Genoa 2-0, pagelle: Matturro si addormenta, Martinez evita il tris

Il Genoa perde 2-0 contro il Parma e lo fa con una prestazione incolore in cui la qualità degli emiliani viene fuori prepotentemente e senza opposizione da parte del Grifone. In mediana Bernabè fa il bello e il cattivo tempo anche perché Strootman e Frendrup non riescono a trovare le giuste distanze con i compagni, in difesa non è buono l'esordio dal primo minuto in Serie B di Matturro che regala il primo gol ai padroni di casa

Tra le note positive il portiere Martinez che evita il peggio nella ripresa su Zanimacchia, buona anche la prova di Vogliacco molto attento anche se di fronte ha un Vazquez in grande forma.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.