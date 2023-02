Genoa-Palermo 2-0, le pagelle: Gudmundsson valore aggiunto, Aramu stecca

Parma è già un ricordo, il Genoa rialza subito la testa e a Marassi batte il Palermo di Corini che arrivava da nove risultati utili consecutivi. I rossoblu si prendono l'intera posta con un 2-0 firmato Gudmundsson, il migliore in campo, e Jagiello, in rete negli ultimi secondi del match. Positiva la prova dei due centrali di difesa Bani e Dragusin perfetti contro i i rosanero che chiudono la gara addirittura con tre punte centrali. Nota di merito anche di Martinez che compie un miracolo du Soleri quando la gara è ancora sull'1-1.

La sfida è stata bella, intensa ed emozionante, ma non tutti hanno brillato nel Grifone. Per la prima volta in campionato un po' sottotono Frendrup, continua invece il momento buio di Aramu e non riesce a incidere anche Coda che si va sovrastare dai difensori rosanero. Buono il ritorno in campo dal primo minuto dopo tantissimo di tempo di Stefano Sturaro

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.