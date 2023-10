Genoa, Ferraris già esaurito per la sfida al Milan

La febbre da Genoa sembra non passare mai. Il popolo rossoblu è pronto a un'altra notte di passione sabato alle 20,45 con la sfida alla capolista Milan. Il Grifone prova un'altra impresa a Marassi dopo aver battuto la Roma e pareggiato con il Napoli, gettando al vento due gol di vantaggio. L'avversario è uno dei più temibili di tutti e arriva in piena forma dopo aver smaltito le scorie post derby. Provarci però è un obbligo e Gilardino avrà al fianco uno stadio tutto esaurito già da oggi, mercoledì 3 ottobre, a tre giorni dalla gara, come rivela Il Secolo XIX. Non ci sono infatti più biglietti nelle gradinate e anche nei distinti e nelle tribune, restano solo i circa 2000 tagliandi dedicati al settore ospite, che verosimilmente verranno acquistati tutti dai supporters rossoneri.

Genoa-Milan, biglietti esauriti

Per il Genoa quindi è la quarta partita in casa da oltre 30mila spettatori, con la Fiorentina nel giorno del ritorno in A sono stati 33045, con il Napoli 33275 mentre con la Roma si è arrivati a 32291. Un'altra serata di festa quindi per il Grifone che in estate aveva staccato 27777 abbonamenti, risultando il quinto club con più pass stagionali all'attivo in Italia, senza contare che proprio quell'enorme numero rappresenta il record di sempre di abbonati nella città di Genova. I tifosi sono l'arma in più del Genoa di Gilardino che se dovesse compiere l'impresa con il Milan, dopo aver battuto Lazio e Roma e fermato il Napoli si candiderebbe al ruolo di ammazzagrandi del campionato.