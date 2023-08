Genoa, è record di abbonamenti: superata la Samp dello Scudetto

Un solo anno di Serie B, poi il ritorno nel massimo campionato, la promessa mantenuta della proprietà ha regalato enorme entusiasmo ai tifosi del Genoa che hanno ripagato la società con una vera e propria corsa all'abbonamento. Sono in totale ad oggi 25500 le tessere stagionali staccate dai supporters rossoblu, un record storico per il Grifone, che mai aveva toccato questa vetta, e per tutta la città di Genova.

Record di abbonamenti per il Genoa

Il primato non riguarda solo la parte rossoblu, nemmeno la Sampdoria è mai arrivata a 25500 abbonamenti. Il massimo per tutta la città era stato toccato dai blucerchiati dopo lo Scudetto quando furono emesse 25.186 tessere stagionali nella stagione 1991-1992.

Il Genoa ha fatto meglio, la rincorsa alla Serie A dell'anno scorso è stato il trampolino di lancio perfetto, poi c'è stato il colpo Retegui che ha infiammato la piazza come dimostrano i 5000 tifosi accorsi in Piazza De Ferrari per salutare il nuovo bomber in una calda serata di agosto. La campagna abbonamenti rimane ancora aperta, c'è ancora tempo per far crescere ancora quel numero che per il calcio genovese è già storia.