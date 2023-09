Genoa quinto in Serie A per numero di abbonamenti, la classifica

Il Genoa è tra le big di Serie A per numeri di abbonamenti. Le campagne di tesseramento si sono concluse e il Grifone spicca il volo mettendosi alle spalle quindici squadre del campionato. L'entusiasmo tra i tifosi rossoblu è palpabile fin dal giorno della promozione, e questo entusiasmo si è tramutato in un numero straordinario di abbonamenti sottoscritti. Mai nessuno nella storia della città di Genova era riuscito ad arrivare a 27777 abbonati, un numero più alto, e di molto, rispetto alla Samp dello Scudetto per fare un esempio, e più alto anche del Genoa che ha girato l'Europa con le presidenze Spinelli e Preziosi.

Davanti ai rossoblu restano solo Milan, Inter, Roma e Lazio, ma alle spalle della squadra di Gilardino ci sono altre grandi del calibro di Juventus, Fiorentina e anche del Napoli che sarà il prossimo avversario del Grifone al Ferraris quando tornerà il campionato dopo la sosta.

La classifica degli abbonati in Serie A, Genoa quinto

Inter – 42.000 tifosi abbonati

Milan – 42.000 tifosi abbonati

Roma – 40.000 tifosi abbonati

Lazio – 28.400 tifosi abbonati

Genoa – 27.777 tifosi abbonati

Napoli – 22.237 tifosi abbonati

Lecce – 21.018 tifosi abbonati

Fiorentina – 17.252 tifosi abbonati

Juventus – 16.000 tifosi abbonati

Bologna – 15.000 tifosi abbonati

Cagliari – 13.500 tifosi abbonati

Udinese – 13.199 tifosi abbonati

Hellas Verona – 13.000 tifosi abbonati

Atalanta – 15.080 tifosi abbonati

Frosinone – 11.000 tifosi abbonati

Salernitana – 10.596 tifosi abbonati

Monza – 8.000 tifosi abbonati

Empoli – 7.500 tifosi abbonati

Sassuolo – 3.514 tifosi abbonati

Torino – non comunicato