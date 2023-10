Retegui a rischio per Genoa-Milan, i possibili sostituti

Mateo Retegui potrebbe non giocare Genoa-Milan di sabato prossimo al Ferraris. Nella sfida contro l'Udinese l'attaccante rossoblu è stato toccato duro in un contrasto e ha sentito un dolore al ginocchio che non gli ha impedito di restare in campo, partecipando anche attivamente al secondo gol di Gudmundsson. Ha giocato fino a metà secondo tempo, poi Gilardino lo ha tolto dal campo e nel post gara le sensazioni sembravano comunque positive.

Il problema è che il ginocchio ha continuato a fare male, non è nulla di grave sicuramente, ma tra oggi e domani verranno fatte attente valutazione. Il ragionamento è semplice, o Retegui ha completamente recuperato e non sente più dolore e quindi giocherà, oppure non verrà rischiato per evitare problemi più gravi e un'assenza dal campo più lunga.

Genoa-Milan, chi al posto di Retegui?

L'assenza quindi non è ancora certa, anzi le speranze di vederlo in campo ci sono, ma Gilardino comunque deve pensare all'eventualità di sfidare la capolista senza il suo bomber, autore di cinque gol tra campionato e Coppa Italia. Trovare un sostituto all'altezza non sarà facile anche perché è probabile che non ci sarà nemmeno Ekuban per l'attacco. Così la strada più semplice porta a Puscas, centravanti di riserva designato.

C'è però un'altra idea che stuzzica Gilardino, quella di giocare con una coppia tutta tecnica e fantasia con Gudmundsson affiancato da Messias. L'ex di turno è appena rientrato dall'infortunio, con la Roma ha segnato appena entrato in campo, con l'Udinese ha fatto vedere una buona condizione fisica. Potrebbe essere la mossa per scardinare la difesa avversaria e se così dovesse essere per Messias sarebbe l'esordio dal primo minuto con la maglia del Genoa.