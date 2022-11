Genoa, infortunio Ekuban: operazione e lungo stop

Altro guaio per il Genoa di Blessin. Il Grifone, dopo aver perso per i prossimi sei mesi il terzino sinistro Pajac, dovrà fare a meno per motli tempo anche di Ekuban. La società ha infatti annunciato con una nota che: "il giocatore Caleb Ekuban è stato sottoposto nella giornata odierna ad intervento chirurgico ad entrambi i tendini achillei presso la Clinica Cemtro di Madrid".

Infortunio Ekuban, per quanto lo perde il Genoa

I tempi di recupero saranno quindi lunghi, c'è chi ipotizza almeno tre mesi e chi, per esempio l'edizione online di Repubblica, spinge ancora più avanti il rientro fino ad arrivare a sei mesi. La stagione comunque sembra essere compromessa per il giocatore che si era fermato durante il match con il Palermo e che in questa stagione aveva segnato una rete, quella decisiva contro il Pisa, in un totale di cinque presenze. Ekuban ha provato in queste settimane a lavorare per ritornare in campo senza doversi sottoporre all'intervento chirurgico, purtroppo non ha funzionato e così l'attaccante si è dovuto operare oggi.

Blessin ha grande abbondanza in attacco, ma di sicuro un profilo come Ekuban poteva tornare utile nella rincorsa alla Serie A, anche perché Aramu e Yalcin per ora stanno deludendo.