Genoa-Brescia 1-1: Cistana riprende il Grifone all'ultimo respiro

Il Genoa si ferma al Ferraris contro il Brescia e non riesce a tenere il ritmo del Frosinone ora primo in classifica da solo. Il Grifone, in vantaggio con Jagiello nel primo tempo, si complica la vita nella ripresa con Badelji che viene espulso ridando speranze ai lombardi. Speranze che al 94' diventano anche punti con il gol di Cistana che gela Marassi.

Genoa-Brescia 1-1, la cronaca

Blessin è costretto a cambiare il suo Grifone, non ci sono Strootman, colpito da un grave lutto familiare, Pajac, infortunato, e anche Gudmundsson. Al loro posto tocca a Badelj, Jagiello e ad Hefti che va a destra in difesa con Sabelli che si sposta a sinistra. La gara è subito vivace, ci prova subito Adorni di testa, poi la palla gol capita a Yalcin che servito perfettamente da Sabelli mette alto da due passi. Due emozioni forti e sono passati solo quattro minuti. La spinta del Grifone è continua, ma rispetto ad altri avversari visti ultimamente a Marassii, il Brescia sembra più intraprendente e prova anche a pungere e non solo a difendere.

Il momento decisivo della prima frazione arriva al 29': il Brescia ha una grande doppia occasione ma Semper è super sul colpo di testa di Bianchi e Bani è decisivo con la respinta sul tap in di Ndoj. Giusto il tempo per lo stadio di tirare un sospiro di sollievo e il Genoa passa: manovra veloce con Aramu che imbecca Jagiello che segna con un bel destro da fuori. E' 1-0 e la dedica è tutta per Kevin Strootman con il compagno che alza alta la maglia dell'olandese. Al 38' Coda ha la grande occasione per il raddoppio, il bomber da ottima posizione calcia su Lezzerini, ma sul ribaltamento di fronte rischia anche il Genoa con l'ex Bianchi e il suo sinistro fuori di poco.

La ripresa inizia con ritmi ancora alti ma nei primi minuti non ci sono grandi emozioni da annotare. La sfida continua con il Grifone a gestire una partita che rimane comunque viva. Al 70' Aramu prova il gol da cineteca con una mezza rovesciata su assist di Puscas che finisce però fuori. Al 76' i rossoblu si complicano la vita, Badelj, già ammonito, entra male su Bisoli e si merita il cartellino rosso. Blessin corre così ai ripari, fuori Jagiello dentro Touré per ristabilie la coppia a centrocampo, dentro anche Gudmundsson al posto di Aramu, più brillante del solito. La gara ora si innervosisce, il Genoa abbassa il proprio baricentro e nel finale si fa raggiungere, è il 94' quando Cistana in mischia batte Sempre e fa 1-1, Finisce così anche perché Puscas sull'uscita sbagliata di Lezzerini non riesce a infila in rete il pallone del nuovo vantaggio, il Grifone si ferma ancora una volta in casa.

Genoa-Brescia 1-1 | Tabellino e voti

Reti: 31' Jagiello, 94' Cistana

GENOA (4-2-3-1) Semper 6; Hefti 6 (56' Czyborra 6,5), Bani 5,5, Dragusin 6, Sabelli 6,5; Frendrup 6,5, Badelj 5; Yalçin 5,5 (67' Puscas 5), Aramu 6 (79' Gudmundsson (s.v.), Jagiello 6,5 (79' Traorè s.v); Coda 6.

BRESCIA (4-3-2-1) Lezzerini 5,5; Karacic 5,5, Cistana 7, Adorni 6, Huard 5,5; Bisoli 6, Van De Looi 6, Ndoj 5,5 (78' Labojka s.v); Olzer 6,5, Ayè 5,5; Bianchi 6,5.

Arbitro: Colombo di Como

Note: Ammoniti Adorni, Olzer, Cistana, Espulso Badelj per doppia ammonizione