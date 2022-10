Genoa, lungo stop per Pajac: le alternative per sostituirlo

Il Genoa perde Pajac per sei mesi. Gli esami sostenuti oggi dal giocatore hanno rivelato la lesione del legamento crociato del ginocchio che costringerà il giocatore a sottoporsi all'intervento chirurgico. Lo stop sarà in totale di circa sei mesi, difficile quindi vedere l'esterno sinistro di Blessin in campo prima di maggio.

Genoa, chi al posto di Pajac

Un grosso problema per il Grifone che ha perso la sua certezza a sinistra nel match contro la Ternana di sabato scorso. Adesso scatta la corsa alla sostituzione con Czyborra unico altro terzino di ruolo in rosa. Il tedesco non sempre però ha dato garanzie e così è possibile che Blessin studi anche soluzioni diverse. La prima e più semplice è quella di trasferire dall'altra parte del campo i terzini destri Sabelli e Hefti che tra l'altro in carriera hanno già occupato la fascia mancina.

Fino a dicembre si andrà avanti così, poi ci sarà il mercato di gennaio e a quel punto è probabile che la società intervenga per trovare un'alternativa di valore, a meno che Czyborra non convinca tutti da qui all'inizio della sessione di trattative.